Son Mühür- İzmir'in Urla ilçesinden çıkan genç yetenek, dünyayı dize getirdi. Techno 293 Dünya Şampiyonası’nda fırtına gibi esen Nilda Evin, kazandığı madalyalarla sadece ilçenin değil, tüm Türkiye’nin göğsünü kabarttı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, dev organizasyondan zaferlerle dönen Nilda’yı makamında ağırlayarak bu büyük gururu bizzat paylaştı. Nilda sadece bir kategoride değil, tam üç farklı klasmanda kürsüye ambargo koydu.

Bir şampiyonluktan çok daha fazlası

Genç sporcumuzun başarısı aslında tesadüf değil, bir azim hikayesi. Nilda, şampiyonada şu sonuçlara imza attı:

U13 Kızlar Kategorisi: Dünya Şampiyonluğu (Altın Madalya)

U13 Kız 5.0 Kategorisi: Birincilik

U13 Genel Kategorisi: Dünya İkinciliği (Gümüş Madalya)

Başkan Balkan: "Başarıların daim olsun"

Makam odasında gerçekleşen buluşmada neşe ve gurur bir aradaydı. Şampiyon sporcuyu ağırlamaktan büyük keyif aldığını belirten Selçuk Balkan, Nilda’nın Urla’nın gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Nilda’nın başarılarının artarak süreceğine yürekten inandığını ifade eden Balkan, genç sporcuyu tebrik ederek her zaman yanında oldukları mesajını verdi.

Açıkçası, Nilda gibi disiplinli ve yetenekli gençleri gördükçe, Türk yelkenciliğinin geleceğine dair umutlarımız katlanıyor. Bir sahil kasabasından çıkıp dünyaya "buradayım" demek, her yiğidin harcı olmasa gerek.

Sosyal medya hesabından başarıları kutlayan Başkan Balkan şu ifadelere yer verdi;

2026 Techno 293 Dünya Şampiyonası U13 Kızlar kategorisinde Dünya Şampiyonu, U13 Kız 5.0 kategorisinde de birincilik elde eden ve U13 Genel kategorisinde ise ikinci olarak gümüş madalya kazanmayı başaran Urlalı sporcumuz Nilda Evin’i ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Başarılarıyla bizleri her zaman gururlandıran Nilda kardeşimi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.