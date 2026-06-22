Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi’nin her yıl binlerce vatandaşı ağırlayan Hobi ve Beceri Edindirme Kursları, sezonu çok görkemli bir finalle tamamladı.

Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu, kursiyerlerin aylar süren çalışmalarını seyirciyle buluşturduğu "Dansın Renkleri Gecesi"ne ev sahipliği yaptı. Bornovalıların yoğun ilgi gösterdiği gece, tiyatro alanında adım atacak yer bırakmadı.

Farklı kültürler tek sahnede buluştu

Gecenin en dikkat çeken yanı, farklı dans disiplinlerinin bir arada buluşmasıydı. Baleden, halk oyunlarına, Latin danslarının ateşinden Lindy Hop’un nostaljik havasına kadar çeşitli performanslar izleyiciyle buluştu.

Modern dans ve Zumba performanslarının da eklenmesiyle sahne adeta bir etkinlik alanına dönüştü. Eğitmenler Ece Şerbetman, Osman Yardım ve Şenol Ağrıdağ’ın eşliğinde hazırlanan gruplar, sergiledikleri disiplin ve yüksek enerjiyle izleyenlerden tam not aldı.

"Kursiyerlerimizin performansı, Bornova'da sanata verdiğimiz değerin kanıtıdır"

Gösterinin sonrasında sahneye çıkarak hem eğitmenleri hem de kursiyerleri kutlayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın birleştirici gücüne dikkat çekerek,

"Kursiyerlerimizin bu muhteşem performansı, Bornova'da sanata verdiğimiz değerin en güzel kanıtıdır. Bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmaya ve Bornova'mızı sanatın merkezi yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.