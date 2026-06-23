SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar - Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Ege Üniversitesi yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilerek tutuklanan şüphelilerin avukatları, müvekkillerinin tahliye edilmesi talebiyle tutukluluğa itiraz etti. Ancak mahkeme, dosyadaki delillerin güçlü olduğunu vurgulayarak tüm itirazları reddetti ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Çete Liderine Hastanede Makam Odası

İzmir Emniyeti'nin düzenlediği dev operasyonla çökertilen şebekenin, üniversite hastanesini adeta bir üs gibi kullandığı ortaya çıkmıştı. Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise suç örgütü lideri Şafak Çakıroğlu'nun, hiçbir tıbbi unvanı veya kurumla resmi bağı bulunmamasına rağmen hastane binası içerisinde kendine özel bir çalışma odası ayırmasıydı. Doğrudan temin evraklarının manipüle edilmesinden, paravan şirketler üzerinden milyonlarca liralık vurgunların planlanmasına kadar tüm kirli kararların bu odada alındığı saptanmıştı.

Milyonluk Vurgun

Milyonluk Kamera İhalesi (M.A., M.Ç.): Çocuk Hastanesi kamera alım ihalesinde yaklaşık maliyet fahiş gösterilerek, ihaleye tek teklif veren MBT Bilişim firmasına verilmiş ve ardından şirketler arasında 10 milyon, 22.7 milyon, 38 milyon ve 17.2 milyon TL'lik ardışık ve şüpheli banka transferleri gerçekleşmişti. Dikkat çekmemek adına ihalelerin bölünerek şüpheli şirketlere dağıtıldığı, toplam vurgunun 89.225.000,00 TL'yi bulduğu ve hatta idari kadronun lüks otel konaklama faturalarının bile şebekeye ödetildiği belirlenmişti.

Siyasi İsimlerin Çıkması Şaşırtmıştı

Örgütün bürokrasi ayağında yer alan eski AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Doğan ile Mikail Kardağ'ın siyasi nüfuz ticareti yaptığı; hastanede resmi olarak temizlik kadrosunda görünen basın danışmanı Recai Deniz'in ise elden nakit para ve gizli imzasız borç listelerini taşıyan örgüt kuryesi olduğu iddia edilmişti.

TUTUKLANANLARIN LİSTESİ

Tutuklananlar:

Recai DENİZ (Temizlik Görevlisi)

Mikail KARADAĞ (Firma Sahibi)

Yavuz YILMAZ (AK Parti Kemalpaşa İlçe Yöneticisi)

Atalay GÜNDÜZ (Firma Sahibi)

Aykut KAMİLOĞLU (Elektrik Mühendisi)

Burak ERİN (Firma Sahibi/Ortağı)

Devrim BOZKURT (Tıp Fakültesi Dekanı / Eski Başhekim)

Emin Tolgay BARAN (Tekniker)

Engin Çınar SERDAR (Firma Sahibi/Ortağı)

Erdoğan KARAOĞLU (Şirket Müdürü)

Gülistan ŞİMŞEK (Muhasebe Elemanı)

Hatice ZEYBEKOĞLU (Eski Mali Hizmetler Müdürü)

Mahmut CAN (Genel Müdür)

Mehmet Emre ULUS (Temizlik Şefi)

Muhammet COŞAR (Firma Sahibi)

Muhterem ADAK (Eski Genel Sekreter)

Nurdan GÜLTEKİN (Firma Sahibi)

Ozan ÖZEN (Bilgisayar İşletmeni)

Ömer ÖZCOŞAR (Eski Başmüdür)

Ömer Faruk BAKIR (Firma Sahibi)

Sevdenur ÖREN (Şirket Müdürü)

Şafak ÇAKIROĞLU (Firma Sahibi)

Yavuz Burak AKTAŞ (Firma Sahibi)

Yunus Çağan UPRAK (Firma Sahibi)

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar:

Suna Samur (Firma Sahibi)

Murat Tekin (Mtek Grup Endüstri Ürünleri Teknoloji San. Şti. Sahibi)

Didem Özcoşar (Finansman Müdürü)