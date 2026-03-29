Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, Orman Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle çevre bilincini sınıflardan çıkarıp doğanın kalbine taşıdı. Anaokulu ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonlarda, minik eller toprakla buluşarak hem fidan dikti hem de doğanın kendini yenilemesine katkı sunacak tohum topları hazırladı. Yangınlar sebebiyle zarar görmüş alanların rehabilitasyonuna odaklanan bu çalışma, çocuklara sadece ağaç dikmeyi değil, ekosistemi korumanın ve sürdürülebilir bir geleceğin önemini yaşayarak öğretmeyi hedefledi.

Tohum topları yangın alanlarına umut oldu

Beşyol Mahallesi’nde bir araya gelen Gelecek Anaokulu öğrencileri, Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin rehberliğinde doğaya hayat verecek olan tohum toplarını kendi elleriyle hazırladı. Hazırlık sürecinin ardından Bornova Karaçam bölgesine geçen minikler, geçmişte yangın felaketiyle sarsılan ormanlık alanlara bu tohumları bırakarak doğanın yeniden canlanması için ilk adımı attı.

Pınarbaşı’nda 100 yeni fidan toprakla buluştu

Orman Haftası kutlamaları sadece anaokulu seviyesinde kalmayıp, ortaokul öğrencilerinin katılımıyla daha da genişledi. Pınarbaşı Sevgi Koruluğu’nda düzenlenen etkinlikte İsmet Sezgin Ortaokulu öğrencileri, bölgenin yeşil dokusunu güçlendirmek adına yoğun bir çalışma yürüttü. Toplamda 100 adet çam ve palamut fidanını titizlikle toprağa diken öğrenciler, kentin akciğerlerine yeni nefesler kazandırdı. Bu faaliyet sayesinde öğrenciler, çevre koruma vizyonuna somut bir katkı sağlamanın gururunu yaşadı.

Başkan Ömer Eşki: "Doğa sevgisi geleceğe en değerli yatırımdır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların çevreyle kurduğu bu bağın toplumsal bir dönüşümün anahtarı olduğunu ifade etti. Doğayı korumanın yanı sıra onu çoğaltan bir yerel yönetim anlayışını benimsediklerini vurgulayan Başkan Eşki, çocukların erken yaşta doğayla kurduğu temasın, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmek adına en stratejik yatırım olduğunu belirtti. Bornova’da yeşil alanları artırma hedeflerinin kararlılıkla süreceğini ekleyen Eşki, doğa sevgisini ilçenin her köşesine yaymaya devam edeceklerini dile getirdi.