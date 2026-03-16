Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi, ilçenin ulaşım kalitesini artırmak ve altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan güzergâhları yenilemek amacıyla başlattığı asfaltlama seferberliğini sürdürüyor. İZSU tarafından gerçekleştirilen kapsamlı altyapı yatırımlarının ardından yüzey kaplaması bozulan Kazım Karabekir Caddesi ve 457 Sokak, belediye ekiplerinin yoğun mesaisiyle baştan aşağı yenilendi. Şehir içi trafiğin günlük akışını olumsuz etkilememek adına operasyonlarını gece saatlerine kaydıran ekipler, ileri teknoloji ekipmanlarla eski asfaltı kazıyarak bölgeye konforlu ve güvenli bir zemin kazandırdı.

Başkan Ömer Eşki çalışmaları sahada denetledi

Bornova’nın merkez noktalarında yürütülen yol onarım ve asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projelerin ilerleyişi hakkında teknik ekipten detaylı bilgi aldı. Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmaları birim amirleriyle birlikte takip eden Başkan Eşki, belediyenin hizmet vizyonunun temelinde kesintisiz ve nitelikli ulaşım olduğunu vurguladı. Çalışma yürütülen alanlardaki personelle bir araya gelen Eşki, Bornova halkının mağduriyet yaşamaması için gösterilen hassasiyetin altını çizdi.

“Altyapı yatırımları geleceğimiz için kritik”

Özellikle Hükümet Konağı önündeki kritik bölgede devam eden işlemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Ömer Eşki, altyapı projelerinin zorunluluğuna dikkat çekti. İZSU’nun yürüttüğü çalışmaların kentin uzun vadeli ihtiyaçları için hayati önem taşıdığını ifade eden Eşki, “Sürecin getirdiği geçici rahatsızlıklar üzerinden yapılan eleştirilere rağmen, bu yatırımların gerekliliği tartışılmazdır. Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışarak Bornova’nın hem altyapısını hem de üstyapısını güçlendiriyoruz. Yapılan her yatırım, ilçemizin geleceğine atılan bir imzadır,” şeklinde konuştu.

Sadece asfalt değil, estetik bir dönüşüm

Yol çalışmalarına sadece ulaşım odaklı değil, aynı zamanda kentsel estetik perspektifiyle yaklaştıklarını belirten Başkan Eşki, ilçenin çehresini değiştirecek dokunuşların sinyalini verdi. Yenilenen yolların yeni nesil aydınlatma sistemleriyle donatılacağını ve çok daha şık bir görünüme kavuşturulacağını müjdeleyen Eşki, “Biz sadece asfalt dökmüyoruz; Bornova’yı daha yaşanabilir ve modern bir kente dönüştürüyoruz. Işıklandırmalarımız ve çevre düzenlemelerimizle sokaklarımıza estetik bir kimlik kazandırıyoruz. Birileri sadece konuşacak olsa da biz Bornova’yı güzelleştirmek için sahada üretmeye devam edeceğiz,” dedi.

İlçe genelinde kesintisiz hizmet seferberliği

Bornova Belediyesi bünyesindeki Fen İşleri ekipleri, altyapı kurumlarının faaliyetlerini tamamladığı tüm bölgelerde eş zamanlı olarak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Kazıma, serim ve sıkıştırma işlemlerinin ardından yaya yolları ve çevre düzenlemeleriyle desteklenen bu hamleler, ilçenin ulaşım ağını uluslararası standartlara taşımayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, planlanan takvim doğrultusunda Bornova’nın her sokağında benzer kalitede bir çalışma yürütüleceğini belirterek hizmetlerin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.