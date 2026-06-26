Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Okulların tatile girmesiyle beraber Bornova'da çocuklar için yazın gelişini büyük bir neşeyle kutlandı.

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Sayra & Çınar Vakfı ve Radikal Okulları ortaklığıyla Büyükpark’ta düzenlenen "Hoş Geldin Yaz 2. Çocuk Şenliği", binlerce çocuğun ve ailenin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, katılımcı yoğunluğuyla Büyükpark tarihinin en hareketli günlerinden birini yaşattı.

Büyükpark’ta eğlence dolu gün

Festival alanı, çocukların doyasıya eğlenebilmesi için özenle hazırlandı. Alana giren minikleri neşeli maskotlar ve animasyon ekipleri karşılarken, gün boyu devam eden etkinlikler enerjinin hiç düşmemesini sağladı.

Özellikle çocuklar için hazırlanan büyük macera parkurları, miniklerin becerilerini sergilediği bir oyun alanına dönüştü. Müzik dolu dakikalar ise DJ performansı ile şenlendi.

Sahne etkinlikleri içerisinde çocukların en çok dikkatini çeken çalışma, gökyüzünü rengarenk baloncuklarla dolduran "Bubble Show" oldu.

Çocuklar yalnızca oyun oynamakla kalmadı; yüz boyama stantlarında parıltılı figürlerle süslendiler, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla tatilin keyfini sürdüler.

"Sizden tek isteğimiz sadece eğlenmeniz"

Şenliğe katılan ve çocukların sevincine dahil olan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, düzenlenen etkinliklerin temel amacının çocukların mutlu bir çocukluk yaşaması olduğunun altını çizerek,

"Bornova’mızda her çocuğun eşit şartlarda eğlenmesi, öğrenmesi ve çocukluğunu doya doya yaşaması bizim en büyük önceliğimizdir.

Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerimizle miniklerimizi geleceğe hazırlarken, bu tür kitlesel şenliklerle de onlara unutulmaz anılar armağan ediyoruz.

Bütün parklar, bütün bu oyun alanları sizlerin. Sizlerden tek isteğimiz; etrafınızdaki tüm olumsuzluklara kulaklarınızı tıkayıp, bu yaz sadece eğlenmeniz, arkadaşlarınızla güzel dostluklar kurmanız ve tatilin tadını çıkarmanızdır.

Bornova’yı çocuklarımız için çok daha yeşil, çok daha neşeli bir kent haline getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.