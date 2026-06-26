Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Köyü, temiz denizi, beyaz kumlu sahili ve doğal yapısıyla öne çıkıyor. Kalabalıktan uzak atmosferi, tarihi zenginlikleri ve ailelere uygun plajıyla köy, yaz aylarının en sakin tatil rotalarından biri olarak gösteriliyor.

Berrak denizi veçınar ağaçları ile öne çıkıyor

Kapıdağ Yarımadası'nın doğusunda yer alan Tatlısu Köyü, Mavi Bayrak ödüllü halk plajıyla dikkat çekiyor. İnce beyaz kumları ve temiz denizi sayesinde özellikle çocuklu ailelerin güvenle tercih ettiği plaj, sakin yapısıyla gün boyu keyifli vakit geçirilecek bir ortam sunuyor.

Sahili çevreleyen yıllanmış çınar ağaçları yaz sıcaklarında doğal gölgelik oluşturuyor. Plajda şezlong ve şemsiye hizmeti bulunmuyor. Bu nedenle ziyaretçiler kendi ekipmanlarıyla geliyor ve doğanın içinde vakit geçiriyor.

Deniz ürünleri en taze haliyle burada

Köyde hizmet veren küçük restoranlar ve çay bahçeleri, deniz manzarası eşliğinde misafirlerini ağırlıyor. Günlük avlanan balıklarla hazırlanan menüler, bölgenin öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor.

Tatlısu Köyü'ne Bandırma'dan Erdek yönüne çalışan minibüslerle ulaşım sağlanıyor. Köyde sınırlı sayıda konaklama tesisi bulunuyor. Daha fazla seçenek isteyenler ise Erdek ve Bandırma'daki otelleri tercih ediyor. Bu yapı, köyün doğal dokusunun korunmasına katkı sağlıyor.

Tatlısu çevresinde bulunan Kyzikos Antik Kenti, tarih meraklılarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Yakındaki koylar ve Dalyan bölgesi de doğa yürüyüşü yapmak ve farklı manzaralar görmek isteyenlere yeni rotalar sunuyor.

Sessizlik arayanların yeni adresi

Deniz, doğa ve sakinliği bir arada sunan Tatlısu Köyü, şehir hayatının temposundan uzaklaşmak isteyenler için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Doğallığını büyük ölçüde koruyan köy, huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerini her mevsim ağırlamaya devam ediyor.