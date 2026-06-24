Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir, Bornova’da bulunan Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nin palyatif servisinde tahta kurularının başta hasta yakınları olmak üzere hastane çalışanlarını tedirgin ettiğini açıklayarak, yönetimin gerekli tedbirleri almadığını savundu.

Ahmet Doğruyol: Devlet hastanesinde yaklaşık 1,5 aydır bir böcekten kurtulamamak düşündürücü

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde bir buçuk aydır böcek probleminden kurtulamadığını ve bu durumun düşündürücü olduğunu belirten Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Devlet hastanesinde tahtakurusu paniği. İzmir ilimizde Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi palyatif servisinde ortaya çıkan tahta kutuları hastaları, hasta yakınlarını ve çalışanları tedirgin etti.

Yaklaşık 1,5 ay önce başlayan şikayetler için hastane yönetiminin gerekli tedbirleri almadığı ortada. Bu günün teknolojisiyle, binlerce vatandaşımızın hizmet aldığı bir devlet hastanesinde yaklaşık 1,5 aydır bir böcekten kurtulamamak düşündürücü. Tahtakurusundan nasıl kurtuluruz diye internete yazsanız karşınıza onlarca çözüm yolu çıkarken bir buçuk aydan bu yana bir böcekle baş edememek acı gerçek” şeklinde konuştu.

“Üzerinize vazife olmayan işlerle uğraşacağınıza asli görevlerinizi yapın”

Son olarak, bugün yaşanan ‘haşere istilasının’ liyakatsizlik kaynaklı olduğunu aktaran Başkan Doğruyol, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Tabi pek çok idarecimiz, asli görevleri olan vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmeti verme görevlerini unutarak, siyasilere, siyasi yakınlarına hizmet etmeyi görev edinmelerinin sonucu bu gün yaşadığımız liyakatsizlik. Maalesef. Yöneticilere sesleniyorum. Üzerinize vazife olmayan işlerle uğraşacağınıza asli görevlerinizi yapın”