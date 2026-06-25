İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Bayrakcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tören düzenlendi!

Dr. Hakan Bayrakcı'nın cenazesi ilk olarak, tedavi gördüğü hastanenin morgundan alınarak uzun yıllardır görev yapmayı sürdürdüğü İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı binasına getirildi. Kurum bahçesinde düzenlenen törende meslektaşları ve çalışma arkadaşları Bayrakcı'yı son kez uğurladı.

"Görevini aksatmadı"

Törende konuşan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Ali Emre Çetinkol, Bayrakcı'nın görevine olan bağlılığının altını çizdi.

Çetinkol, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen görevini aksatmayan Bayrakcı'nın her zaman ekip arkadaşlarının yanında olduğunu ifade ederek, sağlık teşkilatına önemli katkılar sunduğunun altını çizdi.

Cenaze namazı Karabağlar'da kılındı!

Kurumda gerçekleştirilen törenin ardından Dr. Hakan Bayrakcı'nın naaşı Karabağlar'daki Hacı Fatma Tatari Camisi'ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda sağlık çalışanı katılım gösterdi.

Dualarla uğurlanan Bayrakcı'nın cenazesi, daha sonra Bornova Yakaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Sağlık camiası oradaydı!

Cenaze törenine İzmir Vali Yardımcısı Alpaslan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver İlhan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, sağlık çalışanları ile Dr. Hakan Bayrakcı'nın ailesi ve yakınları katılım sağladı.