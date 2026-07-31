Osman Günden / Son Mühür - Bornova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), sunduğu kaliteli ve ücretsiz eğitim desteğiyle YKS ve LGS maratonunda öğrencilerin göğsünü kabarttı. Sınav sonuçlarına göre BELGEM öğrencileri, YKS’de ilk 100 bin, LGS’de ise yüzde 10’luk dilim içerisinde çok sayıda derece elde etti. İlkokul 4. sınıftan lise mezunlarına kadar binlerce öğrenciye uzman eğitmen kadrosu, kaynak desteği, rehberlik ve deneme sınavlarıyla adil bir yarış imkanı sunan merkez, fırsat eşitliğinin adresi olmayı sürdürüyor.

YKS’de parmak ısırtan sıralamalar ve öğrenci görüşleri

Üniversite sınavında dereceye girerek hayallerine bir adım daha yaklaşan öğrenciler, hazırlık sürecinde BELGEM'in sunduğu olanakların başarılarda kritik rol oynadığını dile getirdi:

Sözel puan türünde Türkiye genelinde ilk 6 bin arasına giren Tan Cem Zeybek'in yanı sıra Rüzgar Yıldırım sözelde ilk 10 bin, dilde ise ilk 20 bine girdi. Dereceye giren öğrencilerden Rüzgar Yıldırım, “Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi’nde okumaktayım. Bu sene YKS’ye girdim. Eğitim hayatımın başından beri BELGEM’in öğrencisiyim. BELGEM hem LGS hem de YKS dönemimde bana çok destek verdi. Burada olan denemeler ve öğretmenlerimin desteğiyle beraber bana çok katkısı oldu. YKS’de sözelden ilk 10 bin sıralama, TYT’den ilk 100 bin sıralama ve dilden de ilk 20 bin sıralama yaptım. Herkesi BELGEM’de eğitim almaya davet ediyorum. Benim hedefim İzmir Ekonomi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği. Umarım istediğim olur” derken; sözelde ilk 32 bine giren Fatih Kıyak ise “Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezunum. Bu yıl ikinci kez mezuna kaldım. Bu yıl sınava BELGEM ile hazırlandım. Sınava az bir zaman kala daha fazla etütlerle bizlere destek oldular. Konu eksikliklerimizi hocalarımız ben söylemeden biliyorlardı ve ona göre planlama yaptılar. Her gün mutlaka etüt koymaya çalıştılar. Son 20 gün her gün deneme sınavı olduk. Hocalarımız çok iyi üniversitelerden mezun olmuşlar ve çok ilgililer. Müdürümüz ve müdür yardımcılarımız çok samimiler ve ilgililer. Herkese burayı tavsiye ederim. Burada ortam çok güzel. Sınıflar çok güzel, temiz ve hijyenik. Hizmetlisinden müdürlerine kadar herkes çok ilgili. Ben 380 puan aldım ve 32 bin sıralama yaptım. Özellikle son denemelerin çok katkısı oldu. Buraya gelirseniz memnun olursunuz pişman olmazsınız” ifadelerini kullandı.

Sayısalda Halit Efe Karabulut ilk 59 bine, eşit ağırlıkta ise Tamer Mercan ilk 78 bine girerek başarı tablosunu tamamladı.

LGS’de zirveye adım adım ilerlediler

Türkiye genelinde %1.17'lik yüzdelik dilime giren İsmail Pirinççi, “Şehitler Ortaokulu’nda okuyorum. LGS’den 471 puan aldım. 1,17’lik yüzdelik dilimim var. LGS’ye hazırlanırken bu yolda BELGEM’i de tercih ettim. BELGEM’in deneme sınavlarına girdim. O sınavda derece yaptım ve ödül aldım. LGS yolculuğumda BELGEM’in bana büyük faydaları oldu. Eksiklerimi tamamlamamı sağladı. BELGEM’in denemelerinden aldığım sonuç analizleriyle eksiklerimi giderdim” sözleriyle deneyimini paylaşırken, %1.43'lük dilimde yer alan Mehmet Ali Hastürk ise “Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nda okuyorum. Ben BELGEM dershanesinin öğrencisi değildim ancak ben BELGEM’in denemelerine katıldım. Denemelerde derece yaptım ve belediye başkanından ödül aldım. Buradaki denemeler benim çok işime yaradı. Yanlışlarımı gördüm ve bunların üzerine yoğunlaştım. LGS’den 467 puan ve 1,43 yüzdelik yaptım. Sonucumdan mutluyum. Hedefim Bornova Anadolu Lisesi. Sizlerde gelip BELGEM’e katılabilirsiniz. BELGEM öğrencisi olmasınız da deneme sınavlarına girmelisiniz. Sizlere çok katkı sağlıyor” diye konuştu.

Öğrencilerin gurur tablosunu değerlendiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitimde adaleti her mahalleye yaymaya kararlı olduklarını belirterek şu sözleri kaydetti:

"BELGEM sayesinde evlatlarımızın elde ettiği bu büyük başarı, sosyal belediyecilik anlayışımızın en kıymetli meyvesidir. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve her çocuğumuzun hak ettiği kaliteli eğitime ücretsiz ulaşmasını sağlamak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Dereceye giren öğrencilerimizi, ailelerini ve onları büyük bir emekle büyüten fedakar öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. BELGEM’in kapasitesini ve eğitim kalitesini her geçen gün artırarak Bornova'mızın tüm çocuklarına destek olmaya devam edeceğiz."