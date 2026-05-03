Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde gerçekleşen genel kurulda, AK Partili Eyyüp Kadir İnan’ın konuşmasına bulunduğu alandan tepki gösteren CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak AK Partili İnan’ı eleştirdi.

Murat Aküzüm: Planlı bir şey değildi konuşmaya tepki gösterdim

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın İESOB Genel Kurulu’nda CHP’li ilçe belediyelerini ve İzBB Başkanı Cemil Tugay’ı eleştirdiği konuşmasına genel kurul salonunda bulunduğu yerden tepki gösteren CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, “Esnaf odası seçiminde böyle bir siyasetin yapılmasını doğru bulmuyorum. Üslubu da doğru bulmuyorum. Planlı bir şey değildi konuşmaya istinaden gösterdiğim bir tepkiydi.” şeklinde konuştu.

“Yarın Çeşme otobanı da satılacak mı?”

Son olarak, AK Partili İnan’ın İzmir çevre yolu satılacak iddialarına ‘müthiş yalan’ çıkışını eleştiren CHP’li Aküzüm, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Biz özellikle özelleştirilmeyecek dediği çevre yollarını soruyoruz.

Belediyelerin silkelendiği bir yerde hizmet açısından aksayan bir şey varmış gibi göstermek çok doğru değil ben bundan dolayı tepki gösterdim. Ülkemizin madenlerin dahi satıldığı bir noktada yarın öbür gün Çeşme Otobanı ile ilgili özelleştirme iddialarına yanıt vermedi, sadece çevre yolları özelleştirilmeyecek dedi.”