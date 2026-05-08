İzmir’de Bornova'da eğitim veren Özel Ege Lisesi öğrencileri, bilimsel bir proje geliştirerek Türkiye genelinde önemli bir başarıya imza attılar. 57’nci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda biyoloji alanında boy gösteren öğrenciler, kanser hücreleri üzerine hazırlamış oldukları çalışmalarla Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Dikkat çeken araştırma!

Özel Ege Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Selen Çakar ile 11’inci sınıf öğrencisi Nazlı Kasap, Biyoloji öğretmeni Yasemin Boncuk Yavuz öncülüğünde bilimsel bir proje gerçekleştirdiler.

Öğrenciler, “Melanoma Hücrelerinde CRISPRa Yöntemiyle PCDH20 ve ADAMTS15 Genlerinin Aktive Edilmesinin Hücre Davranışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi” başlıklı projeleriyle yarışmaya katılım gösterdiler.

Genetik ve biyoteknoloji alanında hazırlanmış olan proje, İzmir Bölge Sergisi’nde birincilik elde etti ve Türkiye finallerine katılım hakkını elde etti.

Ankara’da yarıştı!

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen yarışmada Türkiye genelindeki 12 bölge merkezinde toplam 1200 proje değerlendirmeye alındı. 27-30 Nisan tarihleri arasında Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen final organizasyonu çerçevesinde biyoloji, fizik, kimya, matematik ve yazılım dahil 12 farklı alanda toplam 216 proje jüriye sunuldu. Finalde 489 lise öğrencisi projelerini jüri üyelerine tek tek anlattı.

