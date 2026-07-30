İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), yükseköğretimde kalite ve akreditasyon süreçlerini kolaylaştıracak yerli bir dijital modele imza attı. İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Görkem Üçtuğ tarafından geliştirilen web tabanlı akademik yönetim platformu EKOMOD, tescil alarak ticarileşti. Kampüste düzenlenen törenle İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ile Marsala Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Musa Can Minaz arasında lisanslama anlaşması imzalandı. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin kullanımına sunulacak olan yazılım, öğrencilerin performans verilerini analiz ederek ölçme-değerlendirme raporlarını otomatik hazırlayacak.

Veriye dayalı yönetim anlayışıyla eğitim kalitesi artacak

Sistemin üniversiteler için sunduğu akademik katkılara dikkat çeken İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, projenin ticarileşmesinden duydukları memnuniyeti belirterek “EKOMOD, öğrencilerin ders ve sınavlar üzerinden hangi öğrenme çıktılarına ne ölçüde ulaştığını ayrıntılı biçimde görmemize imkan sağlayan yenilikçi bir sistem. Bu yönüyle akademisyenlerimize, bölüm ve program yöneticilerimize önemli bir karar desteği sunuyor. Bunun yanı sıra ölçme-değerlendirme, kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinde de bütüncül bir yapı oluşturuyor. Üniversitemizde geliştirilen böylesine önemli bir çalışmanın tescil edilmesi ve ticarileşmesi, bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağı. Marsala Yazılım ile geliştirdiğimiz iş birliği, üniversite-sanayi bütünleşmesinin de çok güzel bir örneği. EKOMOD'un, yükseköğretimde veriye dayalı yönetim kültürünün güçlenmesine ve eğitim kalitesinin sürekli geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Akademik süreçlerdeki iş yükü dijital sistemle hafifleyecek

Manuel yürütülen veri toplama ve raporlama süreçlerinin EKOMOD sayesinde standarda kavuşacağını dile getiren Marsala Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Musa Can Minaz, yazılımın sağladığı pratik çözümleri “Üniversitelerin ölçme-değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde çok sayıda veriyi düzenli olarak toplaması, analiz etmesi ve raporlaması gerekiyor. Bu işlemlerin farklı yöntemlerle ve çoğu zaman manuel olarak yürütülmesi hem ciddi bir iş yükü oluşturuyor hem de verilerin izlenmesini ve karşılaştırılmasını zorlaştırıyor. EKOMOD; ders, sınav, öğrenme çıktısı ve program yeterliliği arasındaki ilişkiyi tek bir dijital sistem üzerinde görünür hale getirerek üniversitelere zaman, standardizasyon ve kurumsal hafıza açısından önemli kolaylıklar sunuyor.” şeklinde anlattı.

Platformun yaygınlaştırılmasına yönelik hedeflerini paylaşan Minaz, uygulamanın küresel pazardaki potansiyeline vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

“Marsala Yazılım olarak hedefimiz, İEÜ'de geliştirilen bu güçlü akademik modeli kullanıcı dostu, güvenilir ve ölçeklenebilir bir uygulama olarak Türkiye'de ve yurt dışında daha fazla yükseköğretim kurumuyla buluşturmak.”