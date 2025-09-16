Son Mühür/Gamze Eskiköy- Çeşme’deki tartışmaların merkezinde, Azerbaycanlılara ait olduğu bilinen Reges, a Luxury Collection Resort & SPA bulunuyor. Otelin arazisine ilişkin imar planı değişikliği önerisi, belediye meclisinde oybirliğiyle kabul edildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan geçen öneriyle birlikte “turistik tesis” kullanımında olan parsellerin “Ticaret Turizm Alanı (TİCT)” olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu teklif, parsel maliki vekili tarafından hazırlanarak belediyeye sunuldu. Plan değişikliği, Sakarya Mahallesi 5547 ada 1 parsel ile Boyalık Mahallesi 210 ada 17 parseli kapsıyor.

Şirket ve ortaklar

Reges Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ticaret sicil kayıtlarında tek ortak olarak Fatih Aydın görünüyor. Şirketin geçmiş ortakları arasında Azerbaycan uyruklu Zamin Gadimov ve Mahir Abdullayev yer aldı. Otelin genel müdürlüğünü ise turizm sektöründe tanınan bir isim olan Tayfun Başkurt yürütüyor.

Bülent Tercan: Çok üzülüyorum...Rezidanslar turist kaçıracak!

Etik Başkan Yardımcısı ve İzmir Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Tercan, “Çeşme’deki rezidanslaşmanın turizme darbe vurduğunu söyledi. Tercan, “Çeşme’de en az 40 tane rezidans yapıldı. Rezidans bunun sosyatik ismi.



Bildiğimiz apartmanlara süs olsun diye rezidans ismini taktılar. Rezidanslar Çeşme’den otel ruhsatı alıyor. Otel ruhsatı alınca daha fazla imar veriliyor. Şehre turist gelsin, döviz bırakılsın diye böyle yapılıyor. Ancak otel ruhsatı alınan odalar daire gibi satılıyor. Otelcilik ölüyor, Çeşme’de turizm ölüyor. Artık Çeşme’ye turlar gelmiyor. Çeşme’deki gerçek oteller iki elin parmağını geçmiyor. Çok üzülüyorum. Rezidanslar turisti kaçıracak. İzmir turist fakiri oldu” dedi.

Büyükşehir belediyesi rezidans isteyerek turist istemiyor mu?

Çeşme’nin sahip olduğu zenginliklerle, plajlarıyla, termaliyle yabancı turist ağırlayıp Türkiye’ye döviz kazandırmak Çeşme’nin görevi” diyen Tercan, “Neden Belediye Başkanı Lal Denizli isyan etmiyor? Ben rezidanslara isyan ediyorum. Rezidanslar turizmi öldürüyor. İZBB Meclisi rezidans isteyerek turist istemiyor mu?

Büyükşehir Belediyesi rezidansların önünü açarak yabancı turist ve döviz istemiyor mu? Bu karar emsal olacak, örnek olacak. Ayasandra Mahallesi rezidans çöplüğü oldu. Yarısı da müteahhitleri kaçmış binalar. Bunun mantığı yok. Denize sıfır rezidanslar satılıyor ama biraz daha uzak olanlar satılmıyor. Rezidanslara turist gelecek diyen yalan söylüyor” ifadelerine yer verdi.

İEKK’dan İzmir turizm ekonomisini ayağa kaldırmasını bekliyoruz!

Tercan, sözlerini şöyle noktaladı:

“Çeşme’nin görevi İzmir’in sahip olduğu zenginlikleri, kumu, plajı, termalleri değerlendirmek ama Çeşme memleketin vazifesini yapmıyor. Bu rezidans hastalığı 30 yıl önce başladı ve 30 yıldır Çeşme’de kronik bir hastalık haline geldi. Çeşme’nin kanser hastalığı, sosyatik hastalığı rezidans apartman hastalığıdır. Konak ilçesindeki otelciler de ‘Ben enayi miyim, ben de otel odalarımı satayım’ diyecek. Böyle olursa İzmir’de otel kalmayacak. Bu diğer ilçelere de yayılacak.

İzmir Ekonomik Kalkınma Kurulları (İEKK), bütün İzmir’in belediye başkanları, oda başkanları bunun için var. İzmir’i ekonomide ileriye götürmek için çalışmaları gerekir. Biz İEKK’dan İzmir turizm ekonomisini ayağa kaldırmasını istiyoruz, talep ediyoruz, bekliyoruz”

Ahmet Güler: 100 metrelik denizi de işgal ettiler!

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler ise imar değişikliğinin ciddi rant kapısı oluşturduğunu vurguladı. Güler, “Çeşme’de sorun olan 40’a yakın rezidans çevrildi ve satılıyor. Ayrıca binlerce rezidans var. Ayasandra bölgesinde binlerce rezidans bulunuyor. Şu anda bu otelin sahibi şaibeli insanlar, iki Azerbaycanlı akraba.

Bunlar zamanında soruşturma geçirmiş kişiler. Oysa bu otel Çeşme’nin en modern oteliydi. Bu otel iki parsel üzerinde bulunuyor. Bu iki parsele 8 kat otel inşaat izni verilmiş. Ancak bu iki parselin önünde 100 metrelik deniz var. Bunlar burayı da işgal etti. Burası hazine arazisi olmasına rağmen otel denilerek kimse sesini çıkarmadı” diye konuştu.

200 milyon dolarlık rant ortaya çıkacak!

Güler şöyle devam etti:

“Normal insanlar buraya gelemiyor. Buranın turizm ve ticaret alanına çevrilmesi kararıyla, tek tek rezidans dairesi olarak satılmasının yolu açılıyor. Bu daireler 2-3 milyon dolar değerinde. Eğer satış başlarsa 200 milyon dolarlık rant ortaya çıkacak. Biz gerekli hukuki davaları açacağız.

Çeşme’de buna benzer en az 500-600 proje var. Bunlar burayı emsal göstererek ticari alana çevirdiler. Diğer otelciler de bunu isteyecek. Eğer İzBB bu alanı ticari alana çevirir ve müsaade ederse, binlerce emsal istek gelecek. Bizim korkumuz bu”