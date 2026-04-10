İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan şüpheliler hakkında verilen karara itiraz etti. İtirazda, serbest bırakma kararının kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması talep edildi.

Soruşturmanın başlangıcı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bornova Belediyesi bünyesinde “fiilen çalışmadan maaş alındığı” iddiaları üzerine 1 Nisan’da inceleme başlatılmıştı.

İddialar doğrultusunda, 22 Eylül 2025’te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı yapılan Aslıhan Aksoy’un belediyede herhangi bir görev icra etmediği ileri sürüldü. Bu kapsamda hazırlanan SGK uzmanlık raporunda, ilgili kişinin “bankamatik memuru” olarak çalıştırıldığı iddiasına yer verildi.

Başkan dahil 4 kişiye gözaltı!

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerin ardından aralarında Ömer Eşki, İnsan Kaynakları Müdürü P.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A. ile Aslıhan Aksoy’un bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Mahkeme, Ömer Eşki, P.K. ve İ.A. hakkında serbest bırakma kararı verirken, Aslıhan Aksoy hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

Savcılıktan bir gün sonra itiraz

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen serbest bırakma kararına bir gün sonra itiraz etti. Başsavcılık, şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

İtiraz dilekçesinde, suçlamaların niteliğine ve dosya kapsamındaki delillere dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilere yüklenen resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarına karşı işlenmiş dolandırıcılık suçlarının kamu görevlilerinin görev alanına giren eylemler olmaması nedeniyle bu suçlar yönünden doğrudan soruşturma yapılabileceği, fiili olarak çalışması bulunmayan şüpheli Aslıhan'ın SGK'da işe giriş bildirgesi düzenlenmesi, ayrıca çalışıyormuş gibi puantaj cetvellerinin düzenlenmesi eylemlerinin belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı, bu şekilde işe giren ve çalışıyormuş gibi gösterilerek hakkında belgeler düzenlenen Aslıhan Aksoy'un belediyeden haksız yere maaş alarak ve SGK'ya yapılan sahte bildirim nedeniyle SGK'nın sunduğu muayene, tedavi, ilaç yardımı şeklindeki hizmetlerden faydalanmak suretiyle kamu kurumu olan Bornova Belediyesi'ni ve SGK'yı zarara uğratmak suretiyle bu kurumlara yönelik dolandırıcılık suçlarını işledikleri yönünde dosyadaki kanıtlarla belirlidir."