Son Mühür- Kurban Bayramına sayılı günler kala manevi coşku İzmir’i de sardı. Birlik ve beraberliğin en güçlü hissedildiği dönemler olan bayramlar huzuru ve mutluluğu da birlikte getiriyor. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da “Bayramlar; gönüllerin buluştuğu, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün hayatımıza hâkim olduğu anlam yüklü günlerdir.” diyerek şu ifadelerde bulundu:

“Birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik ve dayanışma ruhumuzun en güçlü şekilde hissedildiği mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Bayramlar; gönüllerin buluştuğu, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün hayatımıza hâkim olduğu anlam yüklü günlerdir. Kurban Bayramı ise paylaşmanın bereketini, yardımlaşmanın değerini ve insan olmanın en yüce erdemlerini bizlere yeniden hatırlatan kutlu bir emanettir. Bu mübarek günler; yalnızca sofraların değil, gönüllerin de birleştiği, duaların semaya yükseldiği, umutların yeniden filizlendiği özel vakitlerdir.

Asırlardır aynı bayrak altında kenetlenen aziz milletimiz; zor zamanlarda gösterdiği dayanışma, fedakârlık ve kardeşlik ruhuyla dünyaya örnek olmuştur. Millet olarak bizleri güçlü kılan en önemli değerlerden biri acıda da sevinçte de bir olabilme iradesidir. Bugün de aynı inanç ve aynı ruhla; ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmalı, yetimlerin yüzünü güldürmeli, büyüklerimizin hayır dualarını almalı ve bayramın manevi iklimini hep birlikte yaşatmalıyız.

Unutmamalıyız ki gerçek bayram; paylaşılan lokmada, uzanan yardım elinde, kırılan bir gönlün onarılmasında ve edilen samimi dualarda saklıdır. Bayramın bereketini yalnızca kendi evlerimizde değil; kimsesizin, yaşlının ve mazlumun yüreğinde de hissettirebildiğimiz ölçüde gerçek anlamına ulaştırabiliriz.

Öte yandan bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi adına, yola çıkacak tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Bayramın coşkusunu acıyla gölgelememek için hep birlikte daha dikkatli, daha duyarlı ve daha sorumlu davranmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, tüm İzmirli hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.

Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık, bereket, kardeşlik ve barış getirmesini temenni ediyor; nice bayramlara birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ulaşmayı diliyorum.”