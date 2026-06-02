Son Mühür - Axios tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Donald Trump ile Binyamin Netanyahu arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde tansiyon yükseldi. Haberde, üst düzey ABD’li yetkililere dayandırılan bilgilere göre Trump’ın, Lübnan’la yaşanan gerilimi artırdığı gerekçesiyle Netanyahu’ya tepki gösterdiği öne sürüldü.

İddiaya göre Trump, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırılarının farkında olduğunu ve İsrail’in kendini savunma hakkı bulunduğunu ifade etti. Ancak İsrail Savunma Kuvvetleri’nin son dönemde Lübnan’da orantısız güç kullandığını savunan Trump’ın, bu durumun İran’la sağlanmaya çalışılan ateşkes sürecini zora soktuğunu dile getirdiği aktarıldı. Görüşmede Trump’ın Netanyahu’ya yönelik sert ifadeler kullandığı ve “Sen kahrolası bir delisin” dediği iddia edildi.

Haberde ayrıca Trump’ın, Netanyahu’ya hakkındaki yolsuzluk davasını ve Isaac Herzog’nun af çağrılarını hatırlatarak, “Ben olmasaydım hapiste olurdun. Seni koruyorum. Herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden İsrail’e karşı tepki büyüyor” şeklinde konuştuğu öne sürüldü.

Netanyahu’nun ise görüşmede “Tamam, tamam, her şeyin kontrol altında olduğundan emin olun” yanıtını verdiği belirtildi. Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trump ne dedi?

Trump, Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek Beyrut’a asker sevkiyatı yapılmayacağını, yola çıkan birliklerin ise geri döndürüldüğünü ifade etmişti. Trump ayrıca, üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de temas sağlandığını aktararak, tarafların çatışmaların sona erdirilmesi konusunda uzlaşmaya vardığını söylemişti. Açıklamasında İsrail’in saldırı gerçekleştirmeyeceğini, Hizbullah’ın da İsrail’e yönelik herhangi bir saldırıda bulunmayacağını dile getirmişti.

Netanyahu: ''Saldırılar devam edecek''

Netanyahu ise Trump'ın Lübnan’daki çatışmaların sona ereceğine yönelik açıklamalarına rağmen operasyonların süreceğini belirtmişti. Netanyahu, Trump ile yaptığı görüşmede Hizbullah’ın İsrail şehirleri ve sivillerine yönelik saldırılarını durdurmaması halinde Beyrut’taki hedeflerin vurulacağını ilettiğini aktarmıştı. İsrail’in bu konudaki tutumunun değişmediğini söyleyen Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki operasyonlarına planlandığı şekilde devam edeceğini ifade etmişti.