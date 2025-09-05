Türk sporunda bu hafta adeta tarih yazıldı. Futbolda Bizim Çocuklar Gürcistan karşısında sahadan zaferle ayrılıp Dünya Kupası yoluna güçlü bir adım attı.

Basketbolda 12 Dev Adam Sırbistan’ı devirerek EuroBasket’te son 16 turuna namağlup lider yükseldi. Filede ise Filenin Sultanları çeyrek finalde ABD’yi saf dışı bırakıp Dünya Şampiyonası’nda yarı finale yükselerek göğsümüzü kabarttı. Üç ayrı kulvarda, üç ayrı büyük başarı… Millilerimiz bu hafta resmen parladı ve Türk sporunu gururla zirveye taşıdı

Bizim Çocuklar Gürcistan’da Final Gibi Başladı

Cesur Giriş...

Türkiye, Gürcistan karşısında sahaya büyük bir kararlılıkla çıktı. Gruptaki en zorlu sınavlardan biri olarak görülen bu maçta hem performans hem de sonuçla göz doldurdular. Rakip, özellikle Kvaratskhelia ve Mikautadze gibi yıldızlarla dolu zengin bir kadroya sahipti. Bu karşılaşma, sadece bir grup maçı değil; aynı zamanda "2027 Dünya Kupası hayali" için bir milat olacaktı.

Tarihin İçinden Bir Hatırlatma...

2002 Dünya Kupası’nda elde ettiğimiz 3.’lük, hala Türk futbolunun gurur kaynaklarından biri. Şimdi bu jenerasyonun, 2027’de Dünya Kupası sahnesine çıkmakla kalmayıp daha da ileriye gitme potansiyeline sahip olduğunu görmek bizim için umut verici. "Bizim çocuklar şimdiye kadar gelmiş geçmiş en yetenekli jenerasyon" demek abartı değil; çünkü sahada hem kimlik hem oyun zenginliği var.

Maçın Ruhu – Neler Oldu Neler...

Maça Gürcistan liderlik avantajıyla çıktı; ev sahibi taraf agresif ve baskılıydı. Ancak Türkiye, Arda Güler’in pres gücünden başlayarak orta sahayı ele geçirmesini bildi. İlk gol, Güler’in kısa köşe kullandığı korner sonrası Müldür’ün muhteşem kafa vuruşuyla geldi. Bu dakika, “biz buradayız” mesajının fişini çekti.

Ardından sahneye Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu çıktı. Skoru ikinci golle açtı ve devamında üçüncü golde "pre-assist" rolüyle sahadaki liderliğini kanıtladı. Gürcistan sahada çıtayı yükseltmeye çalışsa da, Türkiye disiplinle gücünü korudu.

Georgian tarafı, VAR sayesinde biraz nefes aldı: önce skoru daralttılar, ardından Barış Alper Yılmaz’ın ona gelen kart kırmızıya döndü. Gürcistan, avantajı tamamen kendine çevirmek için baskı kursa da Türkiye’nin savunmadaki direnci galibiyeti getirdi.

Başarı Sözde Değil...

Tiflis, Boris Paichadze Dinamo Arena’da nefes kesen atmosfer de Sonuç Gürcistan 2 – Türkiye 3

Gürcistan tribünleri son dakika golünde coşkuyla patladı ve umutlandı; ama biz sağlam durduk. Sahada Direnç, Gönüllerde Umut vardı.

Bu galibiyet, sadece üç puan değil; “2027 Dünya Kupası yolunda Türkiye artık yolun başında ama kararlı” mesajıydı. Öyle ki, Teknik Direktör Montella bu takımın dönüşümü ve zihinsel olgunluğu için taraftarla birlikte büyük bir kutlama havasına bile hazırlıklı.

Maç “final gibi” geçmesine rağmen, çocuklarımız hem sahada hem takım ruhuyla bu kupayı gerçekten hak etti.

Gururla İleri!...

Türkiye gruptaki ilk maçında 3-2’lik galibiyetle lider başladı. Hem saha içindeki oyun disiplini hem de Gürcistan taraftarların yarattığı atmosfere rağmen “bizim çocukların” sahadaki varlığı umut verici. Gürcistan üst düzey bir rakip olsa da; bu jenerasyon’un hedefi artık büyük. 2027 Dünya Kupası’na giden yolda, bu maç sadece başlangıç.

Türkiye Basketbol Milli Takımımız EuroBasket’te Sırbistan’ı Devirip İlk 16’ya Sıçradı

EuroBasket 2025 A Grubu’nda millilerimiz muhteşem bir performansla 5’te 5 yaparak namağlup lider olarak son 16 turuna yükseldi. 4 Eylülde Riga’da oynanan kritik Sırbistan karşılaşmasında Türkiye, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta 95–90 galip geldi. Karşılaşmanın kilit isimleri Alperen Şengün (28 sayı, 13 ribaunt, 8 asist) ve Shane Larkin (23 sayı, 9 asist) olurken, Cedi Osman da 16 sayılık katkısıyla galibiyete destek verdi . Bu sonuçla 12 Dev Adam, İsveç ile eşleşecekleri son 16 turuna umut dolu bir atmosferde giriyor .

Filenin Sultanları Tarih Yazıyor: Dünya Şampiyonası’nda Yarı Finaldeyiz!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Şampiyonası’nda tarihe geçiyor! Önce Slovenya’yı son 16 turunda set vermeden geçerek (3-0) çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, 4 Eylül Perşembe günü Tayland’daki çeyrek finalde ABD ile karşılaştı. Bangkok Huamark Spor Salonu’nda oynanan zorlu mücadeleyi 3-1 kazanarak bir ilki başardılar: organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselmeyi başardılar. Setler 25-14, 22-25, 25-14, 25-23 olarak tamamlandı; müthiş bir mücadele vardı sahada.

Bu zaferin ardından takımımızın karşılaşacağı rakip belli oldu: yarı finalde Japonya ile karşılaşacaklar. Maçın oynanacağı tarih olarak 6 Eylül Cumartesi, büyük final ve üçüncülük maçları ise bir gün sonra, 7 Eylül’de düzenlenecek.

Bu başarı sadece bir galibiyet değil; Türk voleybolunda vizyon değiştiren bir dönüm noktası. Filenin Sultanları, tribünlerdeki sevginin, emeğin ve inancın gücünü sahaya yansıttı. Şimdi dünya çapında yeni bir efsane yazma zamanı; Japonya karşısında da sahada var olduklarını göstereceklerine inancımız tam.

Umudumuz Kırmızı-Beyaz....

