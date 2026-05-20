Son Mühür/ Emine Kulak- Kıyı Ege Belediyeler Birliği Mayıs Ayı olağan meclis toplantısı İzmir Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi’nde yapıldı. Oturum, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras idaresinde gerçekleşti.
Toplantıya, Aras’ın yanı sıra İzmir’den Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit katıldı.
Toplantıda, Birlik’in yeni dönem yönetimi belirlendi.
1.Başkanvekili İzmirli belediye başkanı
Toplantıda, birlik başkanlığına bir dönem daha Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras seçilirken, 1. Başkanvekili İzmir’in Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2. Meclisbaşkanvekilliğine Aydın’ın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin seçildi.
Encümen üyeliklerinde İzmir ağırlığı
Encümen üyeliklerinde ise İzmir’den birçok ilçe belediye başkanı yer aldı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu birlik yönetimine seçilen dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
Komisyonlarda tandık isimler
1 yıl boyunca görev almak için Plan ve bütçe komisyonuna İzmir’den Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç, Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Altun, Bodrum Belediye Meclis Üyesi Deniz Koca, Efeler Belediye Meclis Üyesi Polat Bora Mersin seçildi.
Dış ilişkiler komisyonuna ise İzmir’den Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay seçildi.
Birlikten ‘Ege’ ismi çıkarıldı
Öte yandan, Birliğin, ‘Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ olan isminin ‘Kıyı Belediyeler Birliği’ olarak değiştirilmesi, üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Logoda ise E ismi kalacağı belirtildi.