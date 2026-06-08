Son Mühür- Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (BİRLİK SAĞLIK-SEN) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, yaptığı basın açıklamasıyla üniversite hastanelerinde yaşanan hoca sıkıntısı ve kamudan özel sektöre hekim göçü tehlikesine karşı çok sert uyarılarda bulundu. Nitelikli sağlık hizmetine erişimin her geçen gün zorlaştığını belirten Doğruyol, üniversitelerde geleceğin doktorlarını yetiştirecek akademisyen kadrolarının boşaldığını vurguladı.

"30’a yakın hoca özel sektöre geçti"

Genel Başkan Ahmet Doğruyol, özel hastanelerin sunduğu cazip ekonomik koşulların kamudaki tecrübeli hekimleri cezbettiğini belirtti ve İzmir'den somut bir örnek vererek, "İzmir ilimizde son açılan bir özel hastaneye, sadece Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden 20’ye yakın, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ise 10’a yakın hocanın geçtiği konuşulmaktadır. Devletin yetiştirdiği, yeni uzman olmuş hekimlerimizin ve mesleğinde ilerlemiş, vatandaşlar tarafından aranan hocaların özel sektöre geçmesi kamu adına büyük kayıptır" dedi.

"Tehlike çanları çalıyor"

Özel hastane sayılarındaki artışın ve Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan şehir hastanelerinin devlete ve millete büyük maliyetler getirdiğini ifade eden Doğruyol, "Bu gidişle üniversitelerimizde öğrenci yetiştirecek hocalarımız kalmayacaktır. Sağlık hizmeti sunumu ve öğrenci yetiştirme konusunda üniversite hastanelerimizde tehlike çanları çalmaktadır. Kamudan yurt dışına giden ya da özel sektöre geçen hocalarımızdan boşalan kadroları yabancı doktorlarla doldurmaya çalışmak çözüm değildir. Ekonomik olarak özel hastanelerin yeterince denetlenmemesi, vatandaşın ödediği ücrete ilaveten SGK’nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) çok büyük ücretler ödemesine yol açmaktadır."

'Beni Türk hekimlerine emanet edin' bilincindeyiz"

Hekimlerin kamuda tutulması için acilen adım atılması gerektiğini belirten Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz BİRLİK SAĞLIK-SEN olarak 'giderlerse gitsinler' düşüncesinde değil, 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' inanç bilincindeyiz. Öncelikle, itibarsızlaştırılan hekimlerimizin itibar iadeleri yapılmalı; ekonomik, sosyal ve özlük hakları ele alınarak kamudan ayrılmamaları için gerekli önlemler acilen alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki, hiçbir gerekçe insan sağlığının önüne geçmemelidir."