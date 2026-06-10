CHP'ye Mutlak Butlan kararı sonrası bir partinin kongresine daha Anavatan Partisi’nin 24 Aralık 2023’te yaptığı Büyük Genel Merkez Kongresi, tüzüğe ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı işlemler yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.

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Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ’ın 21 Mayıs 2025’te açtığı dava, partinin tepe yönetimini doğrudan sarstı. Mahkemenin incelediği dosyada ilk büyük çatlak, genel başkanlık adaylığı sürecinde ortaya çıktı. Parti tüzüğü açık. Genel başkanlığa aday olabilmek için büyük kongre delegelerinin yüzde 15’inin yazılı onayı şart. Üstelik bu onayın noter huzurunda ya da divan başkanlığı gözetiminde verilmesi gerekiyor.

Kongrede 171 oyla genel başkan seçilen İbrahim Çelebi’nin adaylığı tam bu noktada kadük kaldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve YSK ile yapılan onca yazışmaya rağmen, mahkemeye bu yasal önergenin varlığına dair tek bir delil sunulamadı. Usul yerine getirilmemişti. Mahkeme, tüzüğe aykırı bu adaylık sürecini hukuka kesin bir aykırılık olarak kayıtlara geçti.

İstanbul belgeleri dernekler masasına gitmedi

Skandalın boyutu delegeler seviyesinde daha da derinleşti. Anavatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, 11 Ekim 2023’te il kongresini yapmıştı. Ancak bu kongreye ait resmi belgeler İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Dernekler Masasına bir türlü teslim edilmedi. Haliyle yeni seçilen delegeler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde tescillenemedi. Resmiyet kazanmayan delegeler askıda kaldı.

Buna rağmen genel merkez yetkilileri, ilçe seçim kuruluna ve YSK’ye tescilsiz isimlerin yer aldığı bir liste bildirdi. Resmi kayıtlarla uyuşmayan bu listeden tam 59 kişi büyük kongreye gelerek oy kullandı. Mahkeme hükmü net verdi: 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na açıkça aykırılık.

Kayyum talebine ret çıktı

Tüm bu usulsüzlükler zinciri Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kongrenin tamamen iptal edilmesiyle sonuçlandı. Ancak davacı tarafın istediği her şey masadan çıkmadı. Mahkeme, 45 gün içinde yeni kongrenin yapılması amacıyla partiye kayyum atanması talebini geri çevirdi. Karar için istinaf yolu açık tutuluyor. Siyasette gözler şimdi üst mahkemenin vereceği kararda.

Siyasi kongrelerde iptal fırtınası

Anavatan Partisi’nde yaşanan bu deprem, akıllara çok kısa bir süre önce ana muhalefet partisinde yaşanan benzer bir krizi getirdi. Henüz geçen ay, 22 Mayıs’ta, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı için mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkmıştı. O kararla birlikte Özgür Özel’in genel başkanlığı düşmüş ve bir önceki lider Kemal Kılıçdaroğlu yeniden koltuğa dönmüştü. Siyaset kulisleri, üst üste gelen bu hukuki iptallerin parti içi muhalefet hareketlerini nasıl şekillendireceğini tartışıyor.

