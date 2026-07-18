Son Mühür / Dokuz Eylül Üniversitesi ‘Bilim Kafe Geleceğin Meslekleri: Sınırları Aşan Hekimlik’ başlıklı program düzenledi. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın gerçekleştirdi. Rektörlük Yerleşkesi 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, DEÜ Tıp Fakültesi mezunları Dr. Umut Boyraz ve Dr. Ali Can Kurtul ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yılmaz Altay konuşmacı olarak katıldı.

Yurt dışında tıp eğitimi ve staj olanakları, öğrenci değişim programları, uluslararası kariyer fırsatları, eğitim süreçleri gibi başlıkların ele alındığı söyleşide, konuşmacılar da kendi akademik ve mesleki deneyimlerinden örnekler paylaştı. Katılımcılar da merak ettikleri soruları yöneltti.

İngilizce tıp programı başlıyor!

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 2026-2027 Akademik Yılı Güz Yarıyılı itibarıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde İngilizce Tıp Programı'nın eğitim-öğretime başlayacağının müjdesini verdi. Rektör Yılmaz, “2026-2027 Akademik Yılı Güz Yarıyılı itibarıyla ilk öğrencilerini kabul edecek İngilizce Tıp Programı ile güçlü akademik kadromuz, ileri araştırma altyapımız ve Üniversite Hastanemizin sunduğu uygulama olanaklarıyla desteklenen eğitim modeli kapsamında uluslararası standartlarda hekimler yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

YÖK, geçen sene başlattı

YÖK tarafından 2025 yılında başlatılan Bilim İletişimi Projesi kapsamında düzenlenen Bilim Kafe Sohbetleri, bilimin toplumla buluşmasına katkı sunmayı sürdürüyor. Tercih ve tanıtım dönemine yönelik bu yıl "Geleceğin Meslekleri" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, üniversite adaylarının yalnızca bölüm tercihleri konusunda değil, geleceğin iş dünyasında öne çıkacak beceriler, yükselen sektörler ve kariyer fırsatları hakkında da bilinçlenmeleri amaçlanıyor.