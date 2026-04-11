Son Mühür / Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beydağ ilçesinde tarımsal çeşitliliği artırmak ve yerel üreticinin elini güçlendirmek amacıyla iki koldan kalkınma hamlesi başlattı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, hem geleneksel bir değer olan ipekböcekçiliğinin canlandırılması hem de bölgenin en önemli gelir kaynaklarından kestane üretiminin hastalıklara karşı korunması hedefleniyor.

İpekböcekçiliğinde girdi maliyetlerini düşürmek için Beydağ Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında, tahsis edilen özel bir arazide dev bir dut bahçesi oluşturuldu. Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran’ın da katılımıyla toprakla buluşturulan bin adet akdut fidanı, ipek böceklerinin temel besin kaynağı olan yaprak üretimini sağlayacak. Özellikle kadın emeğinin yoğun olduğu bu sektöre sağlanan hammadde desteği, aile ekonomilerine kısa vadede nefes aldırmayı amaçlıyor.

23 farklı mahallede fidanlar çiftçiyle buluştu

Kırsal kalkınma hamlesinin ikinci ayağında ise bölgenin kanayan yarası haline gelen kestane hastalıklarına karşı somut bir adım atıldı. Kestane kanseri ve gal arısı gibi zararlılar nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilere destek olmak için 23 farklı mahalleden 348 çiftçiye dayanıklı fidanlar ulaştırıldı. Toplamda 1500 adet "Ertan" ve "Betizac" türü dirençli kestane fidanı, Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı’nda düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Bu stratejik yatırımla, ilçenin uzun vadeli ekonomik teminatı olan kestane üretiminin yeniden ayağa kaldırılması ve tarımsal mirasın korunması hedefleniyor.