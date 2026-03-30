ABD yönetimi, İran ile artan gerilim ve devam eden askeri süreçlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, kamuoyuna yansıyan sert söylemlere rağmen Washington ile Tahran arasında temasların sürdüğünü ve diplomatik kanalların açık olduğunu belirtti.

“Kapalı kapılar ardında görüşmeler devam ediyor”

Leavitt, İran’dan gelen sert açıklamaların perde arkasındaki temasları yansıtmadığını vurgulayarak, iki taraf arasında doğrudan ve dolaylı iletişimin sürdüğünü ifade etti. Kamuoyuna verilen mesajlarla özel diplomatik görüşmelerin farklı seyrettiğini belirten Leavitt, müzakerelerin “olumlu yönde ilerlediğini” dile getirdi.

Trump yönetiminden açık uyarı

ABD Başkanı Donald Trump’ın önceliğinin diplomasi olduğunu belirten Leavitt, buna rağmen İran’ın anlaşmayı reddetmesi halinde Washington’un farklı seçeneklere hazır olduğunu söyledi. Leavitt, İran’ın nükleer programı konusunda geri adım atmaması durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

“Anlaşma olmazsa askeri seçenek devreye girer”

Leavitt, İranlı yetkililerin son dönemde daha “makul” bir yaklaşım sergilediğini ifade ederken, diplomatik çözümün başarısız olması halinde askeri senaryoların devreye alınabileceğini ima etti. ABD yönetiminin, İran’ın nükleer faaliyetlerini sonlandırmasını temel öncelik olarak gördüğü belirtildi.

Hürmüz Boğazı ve tanker trafiği mesajı

Hürmüz Boğazı’na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Leavitt, İran’dan ABD’ye yönelen petrol tankerlerinin geçişinin diplomatik temasların sonucu olduğunu söyledi. Bu sürecin devam etmesinin beklendiğini belirten Leavitt, bölgedeki enerji güvenliğinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

“ABD ordusu hukuka uygun hareket eder”

ABD’nin olası askeri adımlarına ilişkin soruları da yanıtlayan Leavitt, Amerikan ordusunun her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceğini savundu. Ancak Başkan Trump’ın, gerekli görülmesi halinde askeri kapasiteyi kullanmaktan çekinmeyeceğini açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

“Destansı Öfke Operasyonu” vurgusu

Leavitt, ABD’nin yürüttüğü askeri sürece ilişkin “Destansı Öfke Operasyonu”nun hedeflerine ulaşılmasının öncelikli olduğunu belirtti. Pentagon’un, başkana farklı senaryolar sunmak üzere sahadaki askeri varlığı şekillendirdiğini ifade etti.

Diplomasi kapısı açık tutuluyor

Trump yönetiminin İran ile anlaşma ihtimalini tamamen dışlamadığını vurgulayan Leavitt, uygun şartların oluşması halinde yeniden müzakere masasına oturulabileceğini belirtti. Ancak mevcut durumda askeri ve diplomatik stratejilerin eş zamanlı yürütüldüğü mesajı verildi.

Bölgesel destek gündemde

Arap ülkelerinin olası bir çatışmanın maliyetine katkı sağlayıp sağlamayacağı sorusuna da değinen Leavitt, bu fikrin Washington’da değerlendirildiğini ve önümüzdeki süreçte daha net açıklamaların yapılabileceğini söyledi.

Gözler ABD-İran hattında

Açıklamalar, ABD ile İran arasındaki gerilimin hem diplomatik hem askeri boyutuyla devam ettiğini ortaya koydu. Önümüzdeki süreçte tarafların atacağı adımların, bölgesel dengeleri doğrudan etkilemesi bekleniyor.