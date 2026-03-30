İsrail Parlamentosu Knesset, Filistinli mahkûmlara idam cezası getiren tartışmalı yasa tasarısını yapılan oylama sonucunda kabul etti. 62 “evet” oyuna karşı 48 “hayır” oyuyla geçen düzenleme, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda yoğun tartışmalara neden oldu.

Oylama gergin geçti

Genel Kurul’da gerçekleştirilen oylama sırasında tansiyon yükseldi. Demokratlar Partisi Milletvekili Gilad Kariv ile tasarıyı destekleyen aşırı sağcı milletvekilleri arasında sert sözlü tartışmalar yaşandı. Oylama sonucu, tasarının mimarlarından olan aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi milletvekili Limor Son Har-Melech tarafından duyuruldu.

Netanyahu da “evet” oyu verdi

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun da yasa tasarısına destek verdiği ve lehte oy kullandığı görüldü. Böylece uzun süredir sağ koalisyonun gündeminde yer alan düzenleme, parlamentodan geçerek yasalaşma sürecini tamamladı.

Ben-Gvir’den sert mesajlar

Yasanın öncülerinden olan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylama öncesinde yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. “Hüküm saati geldi” diyen Ben-Gvir, düzenlemenin güvenlik politikalarının bir parçası olduğunu savundu. Oylama sonrası Meclis’te kutlama girişimi ise güvenlik görevlilerince engellendi.

İnfaz yöntemi ve uygulama detayları

Kabul edilen yasaya göre idam cezalarının, İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilecek personel eliyle infaz edilmesi öngörülüyor. İnfazı gerçekleştiren görevlilere kimlik gizliliği ve hukuki dokunulmazlık sağlanacak.

İdama mahkûm edilen kişiler özel bir gözaltı merkezinde tutulacak ve dış dünyayla temasları ciddi şekilde sınırlandırılacak. Avukat görüşmelerinin ise yalnızca görüntülü olarak yapılabileceği belirtiliyor.

Yargı sürecinde dikkat çeken değişiklikler

Yasa kapsamında, idam cezası için savcılığın özel talepte bulunması şartı aranmayacak. Kararların oy birliğiyle değil, basit çoğunlukla alınabilecek olması da dikkat çekti. Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria’da faaliyet gösteren askeri mahkemelere de idam cezası verme yetkisi tanındı.

Düzenlemede, idam cezasına çarptırılan kişiler için af ve temyiz yollarının büyük ölçüde kapatıldığı ifade edildi.

Hangi suçlar idam kapsamına giriyor?

Yasada, “İsrail’in varlığını hedef alma amacıyla bir İsrailli ya da bölgede yaşayan bir kişiyi öldürmek” idam cezası gerektiren suçlar arasında sayıldı. Bununla birlikte, İsrail iç hukukunda bazı durumlarda idam cezasının müebbet hapis cezasına çevrilebilmesine de imkân tanındığı aktarıldı.

Uluslararası tepkiler artıyor

Söz konusu düzenleme, insan hakları örgütleri ve uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Uzmanlar, yasanın uygulama sürecinin ve olası sonuçlarının bölgesel gerilimleri artırabileceğine dikkat çekiyor.