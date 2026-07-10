Son Mühür - Ankara'daki NATO Zirvesi, katılan liderlerin olumlu açıklamalarıyla tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump, zirve öncesindeki ikili görüşmelerden toplantı anına ve sonrasındaki açıklamalara kadar her aşamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine ve ev sahipliğine yönelik takdirini dile getirdi. Bu olumlu hava, Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı özet videosuyla da yeniden gösterilmiş oldu. Trump’ın sesinin yer aldığı videoda Ankara'da öne çıkan iş birliği ve liderler arasındaki diyalog vurgulandı.

Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderlere teşekkür...

Yayımlanan videoda Ankara'daki temaslarına ve gerçekleştirdiği ikili görüşmelere değinen ABD Başkanı Donald Trump, ev sahibi Türkiye'ye ve ittifak liderlerine teşekkür etti. Trump, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesini tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. O gerçekten harika bir insan ve harika bir lider. Ayrıca, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye de, teşekkür etmek istiyorum. Mark olağanüstü biri: hem zeki hem de harika bir lider. Geçtiğimiz iki günde bu kadar çok lideri yönlendirmek hiç de kolay değil. Zirvede diğer liderlerle bir dizi mükemmel görüşme yaptım. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Suriye'yi birleştirme konusunda inanılmaz bir iş çıkaran Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile de, ikili görüşmeler gerçekleştirdim. Her sohbette Amerika'nın geri döndüğü ve her zamankinden daha güçlü, daha iyi ve daha büyük olduğu açıkça ortaya çıktı. Bu zirve muazzam bir başarıydı. Salonda muazzam bir sevgi vardı."

'Savunma harcamaları' vurgusu...

Beyaz Saray, Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği bu video paylaşımında zirvenin ekonomik ve askeri boyutuna dikkat çeken bir not kullandı. Paylaşımın açıklama kısmında, müttefik ülkelerin savunma bütçelerindeki artışa ve bunun ABD ekonomisine yansımalarına değinilerek, “Başkan Donald J. Trump, müttefiklerin savunma harcamalarında artış olduğunu duyurdu; bu gelişme, Amerikan şirketleri için yeni fırsatlar yaratırken binlerce yüksek ücretli istihdamın da önünü açıyor” ifadelerine yer verildi.