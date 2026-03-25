İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün eski başkanı ve iş insanı Fikret Orman, narkotik ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Operasyonun adresi İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonun, uyuşturucu soruşturması kapsamında yürütüldüğü öğrenildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda Fikret Orman gözaltına alındı.

Emniyette ifade süreci başladı

Gözaltına alınan Orman’ın, işlemleri için emniyete götürüldüğü ve burada ifadesinin alınacağı belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gelişmelerin olabileceği ifade ediliyor.

Soruşturma geniş kapsamlı yürütülüyor

Savcılık tarafından yürütülen dosyanın kapsamının geniş olduğu belirtilirken, soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen süreçte yapılması bekleniyor.