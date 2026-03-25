İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail’in saldırıları sırasında Buşehr Nükleer Enerji Santrali’nin hedef alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, santral sahasına füze isabet ettiği ancak ciddi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Nükleer tesise saldırı iddiası

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Buşehr Nükleer Enerji Santrali’nin saldırıya uğradığı ifade edildi. Açıklamaya göre, saldırı sırasında santral sahasına bir füze isabet etti.

“Teknik hasar ve can kaybı yok”

İran Atom Enerjisi Kurumu, olayda herhangi bir teknik hasar oluşmadığını ve can kaybı yaşanmadığını belirtti. Yetkililer, santralin mevcut durumda güvenli olduğunu vurguladı.

Uluslararası hukuka vurgu

Açıklamada, barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer tesislerin hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Bu tür saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiği ve ciddi sonuçlar doğurabileceği kaydedildi.

Gerilim yeni bir boyuta taşındı

Buşehr Nükleer Enerji Santrali’ne yönelik saldırı iddiası, Orta Doğu’daki gerilimi daha da tırmandırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, nükleer tesislerin hedef alınmasının küresel ölçekte endişe yarattığına dikkat çekiyor.

Gözler uluslararası tepkilerde

Söz konusu açıklamanın ardından uluslararası toplumun nasıl bir tepki vereceği merak konusu olurken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.