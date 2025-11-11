Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen geniş kapsamlı 'bahis' soruşturması, Türk futbolunda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında isimleri geçenler arasında yer aldığı öne sürülen Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Necip Uysal, hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlamasının ardından hukuki süreci başlattı. Deneyimli oyuncu, bugün erken saatlerde İstanbul Adliyesi’ne gelerek suç duyurusunda bulundu.

TFF soruşturmasında çarpıcı tespitler

TFF'nin hakemlere yönelik başlattığı soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, binlerce futbolcuyu kapsayan çarpıcı bulgulara ulaşıldığı bildirildi. Federasyon yetkililerinin tespitlerine göre, 1024 futbolcunun hakemler gibi çeşitli platformlarda bahis hesaplarının bulunduğu ve bu hesaplar üzerinden bahis faaliyetleri gerçekleştirdiği belirlendi. Daha da vahimi, futbolun en üst seviyesi olan Trendyol Süper Lig'de forma giyen 27 oyuncunun da bu bahis hesaplarına sahip olduğu ortaya çıktı.

Uysal suçlamaları reddedip adliyeye başvurdu

Bahsi geçen 27 oyuncu arasında ismi anılan Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, dün yaptığı resmi açıklamayla bu spekülasyonları şiddetle reddettiğini kamuoyuna duyurmuştu. İtibarına yönelik bu ciddi iddialar karşısında sessiz kalmayan Uysal, şikayetçi olmak üzere bu sabah saat 08.00 itibarıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Tecrübeli oyuncunun adliyeye gelişi, olayın hukuki bir boyut kazanarak yargı mercilerine taşındığını gösteriyor. Necip Uysal, bu adımla, hakkındaki mesnetsiz iddiaların aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor.