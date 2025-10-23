ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki son ateşkes sürecine ve Orta Doğu'da yaşanan kritik gelişmelere dair çarpıcı perde arkası detaylarını paylaştı. Time dergisine verdiği özel röportajda Trump, bölgede sağlanan barışın anahtarının İran'a uygulanan baskı olduğunu iddia etti. Ayrıca İsrail Başbakanı Netanyahu'yu savaşı sonlandırmak için bizzat durdurduğunu ve Batı Şeria konusunda İsrail'e sert bir uyarıda bulunduğunu açıkladı.

Ateşkesin kilit noktası: "Zorbayı oyun dışı bıraktık"

Trump, Gazze'de sağlanan ateşkesin sadece yerel bir gelişme olmadığını, Orta Doğu'nun genelinde kalıcı barışın önünü açtığını savundu. Bu başarının ardındaki asıl gücün ise İran'a karşı uygulanan sert politikalar olduğunu belirtti.

İran'ı "zorba" olarak nitelendiren Trump, mevcut durumu şu sözlerle özetledi:

"Şimdi zorbalık yapamıyorlar. Hayatta kalmak için mücadele ediyorlar. Tam manasıyla bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Nükleer alanda bir şeyler yapmak için değil, hayatta kalmak için savaşıyorlar. İnanın bana çok zayıflar."

Trump, Arap ülkelerinin ateşkes ve normalleşme anlaşmalarına ancak İran'ın bölgedeki gücünün kırılmasıyla yaklaştığını vurgulayarak, "Eğer zorbayı oyun dışı bırakmasaydık, anlaşmayı imzalayamazdık. Birçok Arap ülkesi bunu asla yapmazdı" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya sert müdahale itirafı: "Bibi, dünyaya karşı savaşamazsın"

Mülakatın en dikkat çeken bölümlerinden biri, Trump'ın savaşın tırmanmasını engellemek için dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya (Bibi) bizzat müdahale ettiğini açıklaması oldu.

Trump, Hamas'ın anlaşmaya uymaması halinde büyük bir problemle karşılaşacağını belirtirken, savaşın durdurulması sürecine dair şunları söyledi:

"Savaş çok ileri gitmişti. Ben de Bibi'ye (Netanyahu), 'Bibi, dünyaya karşı savaşamazsın' dedim. Münferit savaşlar verebilirsin ama dünya, aleyhinde. İsrail, dünya ile mukayese edildiğinde çok küçük bir yer."

Trump, Netanyahu'yu durdurmasaydı savaşın yıllarca sürebileceğini iddia ederek, "Onu durdurdum ve ben onu durdurduktan sonra herkes bir araya geldi. Bu harika bir şeydi. Durmak zorunda kaldı çünkü aksi takdirde dünya onu durduracaktı" şeklinde konuştu.

Batı Şeria ve ABD desteği konusunda net uyarı

Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme ihtimaline karşı şimdiye kadarki en sert uyarılarından birini yaptı. Arap ülkelerine verdiği sözleri hatırlatarak, böyle bir adımın sonuçlarının çok ağır olacağını belirtti.

"Bu olmayacak. Olmayacak. Çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Eğer böyle bir şey olursa, İsrail ABD'nin tüm desteğini kaybeder."

Gazze'yi ziyaret planı ve Filistin liderliği çıkmazı

Gazze'yi ziyaret etme planı olup olmadığı sorulan Trump, "Gideceğim. Evet gideceğim" cevabını verdi. Ayrıca kurduğu "Barış Kurulu" girişiminin Orta Doğu'da büyük bir etkiye sahip olacağını iddia etti.

Filistin liderliği konusuna da değinen Trump, mevcut durumda Filistinlilerin görünürde bir liderinin olmadığını söyledi: "Liderlerin her biri vurulup öldürüldü. Bu pek rağbet gören bir vazife değil."

Ayrıca, 2. İntifada'nın lideri Mervan Bergusi'nin serbest bırakılması talebi hakkında "Bu benim için günün sorusu. Bu konuda bir karar vereceğim" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Suudi Arabistan ve normalleşme: Yıl sonu hedefi

Orta Doğu'da beklenen bir diğer gelişme olan İsrail-Suudi Arabistan normalleşme anlaşmasına da değinen Trump, anlaşmaya çok yakın olunduğunu belirtti.

"Çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bence öncülüğü Suudi Arabistan üstlenecek. Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na yıl sonuna kadar katılacağına inanıyorum."

Son olarak, İsrail'in Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarını eş zamanlı olarak patlatma operasyonunun kendi bilgisi dahilinde gerçekleştiğini de sözlerine ekledi. Trump, İsrail'in her türlü saldırıyı kendisine bildirdiğini ve bazen "Hayır" dediği durumlar olduğunu da dile getirdi.