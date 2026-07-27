İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi, 3 bini aşkın bitki türünü aynı alanda buluşturarak kentin en özel doğal yaşam alanlarından biri olarak öne çıkıyor. 1963 yılında bilimsel araştırmalar için kurulan bahçe, geçen yıllar içinde yalnızca akademik çalışmaların yürütüldüğü bir merkez olmaktan çıktı. Endemik bitkilerden tropik türlere uzanan zengin koleksiyonuyla doğa tutkunlarını, öğrencileri ve fotoğraf meraklılarını ağırlayan bahçe, dört mevsim farklı manzaralar sunarken ziyaretçilerine her gelişte yeni bir keşif fırsatı veriyor.

Bilimsel araştırmalar için kuruldu, doğa tutkunlarının buluşma noktası oldu

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi, Prof. Dr. Münir Öztürk'ün öncülüğünde 1963 yılında Ege Bölgesi'nin bitki çeşitliliğini korumak, nadir türleri yaşatmak ve bilimsel çalışmalara katkı sunmak amacıyla hayata geçirildi. Bugün yaklaşık 40 dönümlük alana yayılan bahçe, Türkiye'nin en geniş botanik koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor.

Aradan geçen yıllarda yalnızca araştırmacılar değil, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen İzmirliler ve kente gelen ziyaretçiler de bahçenin düzenli misafirleri arasına katıldı. Akdeniz iklimine özgü zeytin, defne, kekik, adaçayı ve lavanta gibi türlerin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden getirilen egzotik bitkiler de bahçeye ayrı bir zenginlik katıyor. Sipil çayı (Sideritis sipylea), Sipil kekiği (Origanum sipyleum) ve Lidya sığırkuyruğu (Verbascum lydium) gibi Türkiye'nin endemik türleri ise botanik meraklılarının en çok ilgi gösterdiği bitkiler arasında bulunuyor.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde farklı ekosistemler bir arada bulunuyor

Bahçe, yalnızca bitki sayısıyla değil, farklı temalarda hazırlanan bölümleriyle de ziyaretçilere kapsamlı bir gezi deneyimi sunuyor. Sistematik bahçe bölümünde bitkilerin bilimsel sınıflandırmaları tanıtılırken, kaya bahçesinde dağlık alanlarda yetişen türler sergileniyor.

Su bitkileri havuzu, nilüferler ve su zambaklarıyla küçük ama canlı bir ekosistem oluşturuyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler bölümünde şifa amacıyla kullanılan pek çok tür yakından incelenebiliyor. Tropik sera ise sıcak ve nemli iklimlerde yetişen egzotik bitkileri bir araya getirerek ziyaretçilere farklı coğrafyaların bitki örtüsünü tek noktada görme fırsatı sunuyor. Begonyalar, okaliptüsler ve cennet kuşu çiçekleri de bahçenin en çok fotoğraflanan bitkileri arasında yer alıyor.

Endemik bitkilerin korunmasına katkı sunuyor

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi, yalnızca ziyaret edilen bir yeşil alan değil, aynı zamanda Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlayan önemli merkezlerden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor. Üniversitenin başta biyoloji bölümü olmak üzere farklı disiplinlerinde yürütülen araştırmalarda bahçedeki bitki koleksiyonundan yararlanılıyor.

Nesli tehlike altındaki bitkilerin çoğaltılması ve korunmasına yönelik çalışmalar, doğal mirasın gelecek nesillere aktarılmasına destek veriyor. İlkokuldan üniversiteye kadar farklı yaş grupları için düzenlenen eğitim programları ve rehberli geziler sayesinde bahçe, öğrencilerin teorik bilgileri doğrudan gözlemleyebildiği açık hava laboratuvarı niteliği taşıyor.

Fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi, doğal ışığı, geniş yürüyüş yolları ve dört mevsim değişen bitki örtüsü sayesinde fotoğraf meraklılarının sık ziyaret ettiği adreslerden biri haline geldi. İlkbaharda açan çiçekler, sonbaharda değişen yaprak renkleri ve tropik seranın farklı atmosferi, yıl boyunca farklı kareler yakalamayı mümkün kılıyor.

Bahçe hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor ve girişler çoğu zaman ücretsiz gerçekleştiriliyor. Özel etkinlik veya sergilerde ise düşük tutarlı bir giriş ücreti uygulanabiliyor. Amatör fotoğraf çekimlerine izin verilirken, ticari veya profesyonel çekimler öncesinde üniversiteden izin alınması gerekiyor.