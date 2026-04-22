Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri şu sıralar Körfez'deki deniz marullarını toplamakla uğraşıyor ama asıl sorun kıyıda değil Gediz Havzası'nda başlıyor. Bilim insanlarının son uyarıları oldukça net.

Prof. Dr. Yusuf Kurucu’ya göre Gediz’in suyu o kadar kirli ki aktığı her yeri en başta da Körfez’i zehirliyor. İZDENİZ-İZSU bünyesinde çalışan Prof. Dr. Ergün Taşkın da aynı fikirde ve çözümün adresinin kıyılar değil kirliliğin kaynağı olan Gediz'i işaret etti.

Kirlilik nereden geliyor?

Körfez’in İnciraltı ve Bostanlı tarafları bugünlerde adeta yeşil bir örtüyle kaplı. Belediye ekipleri kokuyu kesmek ve çevreyi korumak için gece gündüz bu marulları topluyor evet. Fakat uzmanlar durumun sadece yüzeysel bir temizlikle bitmeyeceğini söyledi. Mavişehir’den Foça’ya kadar olan 4 milyon metrekarelik devasa bir alandan bahsediyoruz bu kadar çok deniz marulunun sebebi Gediz’den taşınan kirlilik yükü aslında.

Gediz'in taşıdığı yük ağır

Murat Dağı’ndan doğup Kütahya, Uşak ve Manisa’yı aşarak İzmir’e ulaşan bu nehir yol boyunca ne kadar atık varsa hepsini Körfez’e boşaltıyor. Prof. Dr. Yusuf Kurucu kirliliğin üç koldan geldiğini belirtti. Tarım, sanayi ve evsel atıklar. Üstelik 1886’da yatağı değiştirilmesine rağmen eski kanal olan Ağıldere üzerinden kirlilik iç Körfez’e sızmaya devam ediyor. Kurucu'nun deyimiyle "herkes elini taşın altına koymalı" çünkü bu kirlilik sadece suyu değil tarım arazilerini de çoraklaştırıyor.

Tek zararı koku değil...

Deniz marulu dediğimiz şey sadece kötü görüntü demek değil. Prof. Dr. Ergün Taşkın bu bitkilerin çürüme evresine dikkat çekiyor. Marullar öldüğünde bakteriler devreye giriyor ve sudaki oksijeni resmen sömürüyorlar. Sonuç ise kötü koku, çamurlaşma ve en fenası oksijensiz kalan balıkların ölümü.

Kalıcı çözüm şart

Şu an yapılan toplama işlemleri elbette faydalı en azından kokuyu bir nebze olsun dindiriyor. Ama Prof. Dr. Taşkın’a göre bu sadece pansuman. Gediz Havzası’ndaki endüstriyel ve tarımsal kirlilik kontrol altına alınmadığı sürece bu aşırı alg çoğalmasının önüne geçmek imkansız gibi. Gediz temizlenmeden Körfez’in kalıcı olarak kurtulması ne yazık ki mümkün görünmüyor.