Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini takip edebilmek için “İzmir'de bugün benzin ne kadar?”, “İzmir'de motorin kaç TL?”, “İzmir'de akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne seviyede?

İzmir güncel akaryakıt fiyatları 22 Nisan 2026

Benzin litre fiyatı: 63.94 TL

Motorin litre fiyatı: 72.99 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Diğer şehirlerde akaryakıt fiyatları ne durumda?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.70 TL

Motorin litre fiyatı: 71.59 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.56 TL

Motorin litre fiyatı: 71.45 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.67 TL

Motorin litre fiyatı: 72.71 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL