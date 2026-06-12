Son Mühür- İstanbul'un Silivri ilçesi sabah saatlerinde dev bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla çalkalandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma doğrultusunda, emniyet güçleri bu sabah harekete geçti.

Başkan gözaltına alınmıştı!

Operasyon kapsamında, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Başsavcılık; imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, personel alımı ve taşınmaz satışları süreçlerinin menfaat temini amacıyla usulsüzce kullanıldığını tespit etmişti.

Operasyonun hemen arkasından detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İddialara göre Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dudak uçuklatan rakamlarla rüşvet almış ve mal varlığında 40 milyon TL'lik lüks villa ile haksız artış yaşandığı tespit edilmiş.

İşte soruşturma dosyasını kabartan o çarpıcı iddiaların detayları:

21 milyon liralık "Yeşil alan" oyunu

Soruşturmanın en dikkat çeken maddelerinden biri Balaban Mahallesi'ndeki bir arsa satışı oldu. İddiaya göre, geçmiş planlarda "yeşil alan" olarak kamuya terk edilen 5 bin 368 metrekarelik şahıs arazisi, yasal olarak eski sahibine iade edilmesi gerekirken usulsüz bir süreçle "sanayi arsasına" dönüştürüldü.

Ardından, komşu parselin sahibi olan kooperatife (S.S. İkitelli Silivri Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) ihale yoluyla düşük bedelle satıldı. Bilirkişi raporu, bu işlem nedeniyle kamunun tam 21 milyon 522 bin TL zarara uğratıldığını tescilledi. Söz konusu kooperatifin adı, İBB'nin usulsüzlük raporlarında da "kara paranın gayrimenkulle aklandığı yer" olarak geçiyor.

450 bin dolar nakit rüşvet iddiası!

İlçede faaliyet gösteren bir müteahhidin iddiaları ise resmen dosyanın gidişatını değiştirdi. İddiaya göre bu müteahhit, projelerine iş yeri iskanı alabilmek için Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na elden 450 bin dolar nakit rüşvet verdi. Teslimat sırasında paranın içinden 2 bin doları geri alan müteahhit, Başkan'ın "para eksik" uyarısı üzerine kalan kısmı da teslim etmek zorunda kaldı. Müteahhidin bu durumu çevresiyle paylaşması üzerine başlatılan incelemede, banka hesaplarından tam da o tarihlerde söz konusu miktarlarda dolar çekildiği resmi olarak saptandı.

Siyah kutuda gelen 40 bin Euro'luk itiraf

Soruşturma kapsamında ifade veren bir kafe işletmecisi, rüşvet çarkını açık açık itiraf etti. İşletmeci; 5 yıllık kiralama hakkını alabilmek adına, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun bilgisi dahilinde dönemin CHP ilçe başkanına parti binasında siyah bir kutu içinde 40 bin 200 euro nakit para teslim ettiğini samimi beyanıyla doğruladı.

Rüşvet karşılığı kaçak yapılara iskan ve göz yumma

Belediyedeki usulsüzlüklerin imar birimine de sıçradığı iddia ediliyor. Yasal olarak iskan alması imkansız olan 3 adet lüks villaya menfaat karşılığı onay verildiği belirlendi. Ayrıca, ilçede kaçak yapı inşa eden bir firmanın imar suçuna, 300 bin TL rüşvet karşılığında hiçbir yasal işlem yapılmayarak göz yumulduğu iddialar arasında.

40 milyon liralık villa ve kaynağı belirsiz lüks hayat

Mali suçları inceleme ekipleri, Bora Balcıoğlu’nun belediye başkanı olduktan sonraki mal varlığı artışını da mercek altına aldı. Balcıoğlu’nun, resmi yasal gelirleriyle açıklanamayacak şekilde lüks bir yaşama geçtiği, şu an oturduğu 40 milyon TL değerindeki lüks villayı kaynağı belirsiz paralarla satın aldığı ileri sürüldü. Villanın yüksek tutarlı tadilat masraflarının takip edilmemesi için elden nakit ödendiği ve başkanın sık sık lüks yurt dışı tatillerine çıktığı da dosyaya girdi.

Zabıta alımında "Giriş ve iade" tarifesi

Rüşvet iddiaları belediyedeki personel alımlarına kadar uzandı. İşe girmek isteyen 4 zabıta adayından, "girişte 200 bin, işe alım sonrasında 200 bin" olmak üzere kişi başı 400 bin TL talep edildiği saptandı. Adaylar ilk taksitleri ödedi ancak daha sonra 3 kişinin başvurusu reddedildi. Hesap hareketlerini inceleyen müfettişler, elenen bir adayın ödediği rüşvet parasının, deşifre olmamak için belediye çalışanları ve yakınlarının hesapları üzerinden parça parça "iade" edildiğini transfer kayıtlarıyla ortaya çıkardı.