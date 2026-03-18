Hangi yollar ücretsiz? Ne zamana kadar?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ramazan Bayramı tatili boyunca otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Düzenlemeye göre Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, 19 Mart Perşembe saat 00.00’dan 22 Mart Pazar gece yarısına kadar ücretsiz gerçekleştirilecek. Raylı sistemler de ücretsiz olacak Şehir içi toplu taşımada ücretsiz uygulama 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bu çerçevede yolcular, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve İstanbul Havalimanı metro hattı ile belediyelere bağlı toplu taşıma araçlarından 22 Mart Pazar günü sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek. Bayram boyunca ulaşımı kolaylaştırmayı amaçlayan karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı anda yürürlüğe girdi. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen projeler ise uygulama kapsamı dışında bırakıldı.