Son Mühür/ Beste Temel- Kurban Bayramı kapıda. Sofralar kurulurken akıllarda hep aynı düşünce var: "Nasıl olsa bayramdan sonra diyete başlarım." İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Diyetisyeni Dilara Demirkan, bu süreçte beslenme konusunda çok kritik uyarılar yaptı. Demirkan'a göre en büyük tehlike fazla yemek yemek değil. Asıl sorun, "Bugün zaten düzenim kaçtı" diyerek kontrolü tamamen bırakmak.

Taze kavurma mideyi kilitliyor

Bayram sabahı et kesilir kesilmez hemen tavaya ya da ızgaraya gidiyor. Bu durum sindirim sistemi için ciddi bir yük. Yeni kesilen hayvanda "ölüm sertliği" yaşandığını belirten Demirkan, etin mutlaka dinlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

En az 12 saat beklemek şart.

Eti serin bir ortamda dinlendirmek gerekiyor. Henüz sıcakken doğrudan buzdolabına koymak da yapılan hatalar arasında.

Diğer bir yanlış ise akşamki ziyafete yer ayırmak için gün boyu aç kalmak. Öğün atlayınca, akşam sofrasına aşırı bir açlıkla oturuluyor. Bu da tıkınırcasına yemeye yol açıyor. Uzmanlar ağır et yemeklerinin öğle öğününde tüketilmesini, akşam ise sebze ağırlıklı hafif menüler seçilmesi önerildi.

Tartıdaki ani artış yağ değil!

Bayram bitiminde tartıda görülen 2-3 kiloluk fazlalık hemen moral bozmasın. Bu ani kilo artışları yağlanmadan kaynaklanmıyor. Baklava, börek ve hamur işleriyle birlikte vücuda giren karbonhidrat miktarı artıyor. Glikojen depoları dolunca vücut su tutmaya başlıyor. Üstüne bir de tuz tüketimi eklenince ödem kaçınılmaz oluyor.

Hemen şok diyetlere veya ağır detokslara sarılmayın. Demirkan, yasaklar koymak yerine dengeli olmayı tavsiye etti ve şu ifadelere yer verdi;

“Bir gün fazla yemekle her şey mahvolmaz. Karbonhidratı, proteini ve yağı dengeli şekilde yeniden düzenlediğimizde vücut kendi normaline döner. Önemli olan ertesi gün yeniden dengeyi kurabilmek.”

Çay hazmı kolaylaştırmıyor

Yemekten hemen sonra içilen demli çayların hazmı kolaylaştırdığı inancı doğru değil. Fazla çay tüketimi tam tersine şişkinlik ve hazımsızlık yapıyor. Kahve ise mide asidini uyararak reflü ve mide yanmasına davetiye çıkarıyor. Yemek sonrasında çay yerine su, sade soda ya da ayran içmek çok daha sağlıklı.

Su tüketimini ihmal etmemek gerekiyor. Bayram boyunca günde en az 10-12 bardak su içilmeli. Çay ve kahve asla suyun yerini tutmuyor. Hatta içilen her bardak çay ve kahve için vücuda fazladan bir bardak su vermek şart.

Rafine şekersiz bayram alternatifi

Tatlı krizlerini daha hafif atlatmak mümkün. Hurmaları sıcak suda bekletip çekirdeklerini çıkardıktan sonra içine yulaf kepeği, ceviz, badem veya fındık ekleyebilirsiniz. Bir miktar tahinle rondodan geçirip top haline getirdiğiniz bu karışımı Hindistan cevizine bulayarak rafine şekersiz, sağlıklı ikramlar hazırlayabilirsiniz.

Mükemmel beslenmeye çalışmak yerine sürdürülebilir bir düzen kurun. Bir öğün kaçtı diye tüm sistemi bozmayın, bir sonraki öğünde kaldığınız yerden devam edin.

