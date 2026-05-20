Son Mühür - İzmir’de 6 Haziran "Ceza İnfaz Personeli Günü" etkinlikleri kapsamında, 19 Mayıs 2026 tarihinde geniş katılımlı ve anlamlı bir program icra edildi. İzmir Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydoğan Sansak, Cumhuriyet Savcısı Metin Tokel ve İzmir Denetimli Serbestlik Müdürü Can Deveci’nin yanı sıra Buca Ceza İnfaz Kurumları personeli ile aile yakınlarının yoğun katılım gösterdiği etkinlik, hem bayram coşkusunu hem de sosyal sorumluluk bilincini bir araya getirdi.

Doğa yürüyüşü ve çevre seferberliği

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Kırıklar mevkiinde organize edilen doğa yürüyüşü, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Etkinliğin dönüş etabında ise çevre duyarlılığına ve sosyal sorumluluk bilincine dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yürüyüş güzergâhı boyunca personeller ve aileleri tarafından çuvallar dolusu atık toplanarak sahadan uzaklaştırıldı ve doğanın korunmasına yönelik önemli bir mesaj verildi.

Vefa ve dayanışma ruhu ön plana çıktı

Programın son bölümünde ise ceza infaz kurumları kampüsü sosyal tesislerinde duygu dolu anlar yaşandı. Görevleri uğruna hayatını kaybeden ceza infaz personeli şehitleri anısına lokma hayrı düzenlendi. Vefa, birlik ve beraberlik duygularının en üst düzeyde hissedildiği bu anlamlı etkinlikte, katılımcılar manevi bir atmosferde bir araya gelerek şehitlerini dualarla andı.