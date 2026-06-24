Son Mühür/ Yağmur Daştan - İzmir’in Urla ilçesindeki Demircili Koyu’nda izinsiz şekilde kıyıya çekilen ve burada sökülmek istenen ‘Gökbey’ gemisi, hala yerli yerinde duruyor. Aralık ayından bu yana bölgeyi tehdit eden geminin alandan kaldırılması için Urla Belediyesi ve Urla Kent Konseyi’nin de aralarında olduğu çevre örgütleri ve sivil toplum kuruluşları mücadele ederken; Nisan ayında açıklama yapan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, “Mahkemeden el koyma kararı çıktı. Süreç şimdi hukuki olarak devam edecek. Karara itiraz edilmesi durumunda gemi yediemine alınacak; itiraz süreci olmazsa Aliağa’da söküme gönderilecek” duyurusu yapmıştı. Aradan iki buçuk ay geçmesine rağmen hala geminin bölgeden kaldırılmadığı öğrenilirken konuyla ilgili çevreci avukat Şehrazat Mercan tepki gösterdi. Geminin daha fazla çevreye zarar vermeden alandan götürülmesi gerektiğini söyleyen Mercan, son gelişmeleri aktardı.

“Oksijen tüpleri kaldırılmış”

Liman başkanlığına bu geminin kaldırılması için dilekçe vermiştik. 2 Haziran’da dilekçemize yanıt geldi. Yazıda, “Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından yayımlanan ya istinaden tasfiyesi istenilen M/T GÖKBEY isimli su tankerinin olayına ilişkin kovuşturma neticesinde, Milas 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 31 Mart 2026 tarihinde karışan M/T GÖKBEY isimli su tankerinin Türk Ceza Kanunu'nun 54/1. maddesine göre müsaderesine karar verildiği ifade edilmiş olup, gerekli işlemlerin ivedi olarak başlatılması hususu İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’na iletildiği görülmektedir. Konuyla ilgili olarak anılan kararın kesinleşme şerhinin Müdürlüğe gönderilmesi müteakip satış / tasfiye işlemlerine başlanacağı belirtilmektedir’ ifadelerine yer verilmiş. Aralık ayından beri orada gemiyi kesmek için getirilen oksijen tüpleri vardı. 15 Haziran’da da öğle saatlerinde vinçle oksijen tüplerinin götürüldüğü ve hatta bu duruma belediyeden zabıta aracı ve bir de jandarma eşlik ettiği bilgisine sahibiz” dedi.

“Bölgeyi kirletiyor”

“Ancak artık bu geminin burada durmaması gerekiyor” mesajı veren Mercan, “Şu anda bile gemi bölgeyi kirletiyor” uyarısı yaptı.

“Kaldırılmasını bekliyoruz”

Urla Demircili Mahalle Muhtarı İbrahim Direk de “Gemi hala duruyor. Sanırım mahkemenin sonucu bekleniyor. Bizler de geminin kaldırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Neler yaşanmıştı?

Geçtiğimiz ocak ayında “Gökbey” adlı geminin, tersane bölgesi olmayan bir alanda sökülmeye başlandığı ortaya çıkmış; bölge halkının şikayetleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle gemiye 2 milyon 850 bin lira idari para cezası kesmişti. ‘Gökbey’ isimli hurda geminin Birinci derece doğal sit alanı statüsünde bulunan Demircili Koyu’nda çevreyi tehdit etmesini istemeyen çevreciler, alanda uzun süre nöbet tutmuştu.