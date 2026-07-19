Gençlik ve Spor eski Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Muharrem Kasapoğlu, seçim bölgesindeki saha çalışmalarına hız verdi. Bayındır ilçesinde yoğun bir ziyaret programı gerçekleştiren Kasapoğlu, ilçeyi gezdi. Hem sokaktaki vatandaşın sesine kulak verdi hem de üretim ve gençlik yatırımlarını yerinde inceledi. Protokolün tam kadro eşlik ettiği ziyarette ana gündem tarım ve spor oldu.

Pazaryerinden Ziraat odasına yoğun mesai

Kasapoğlu, ilçe programının startını sabah saatlerinde kurulan Bayındır pazarında verdi. Tezgahları tek tek gezen İzmir Milletvekili, pazarcı esnafıyla el sıkıştı, pazar filesini doldurmaya çalışan vatandaşların dertlerini dinledi. Alışveriş yapan bölge halkının ekonomik taleplerini ve yerel beklentilerini tek tek not aldırdı. Sokaktaki temasların hemen ardından rota tarıma çevrildi.

Bayındır Ziraat Odası’na geçen Kasapoğlu, burada ilçe tarımının geleceğini masaya yatırdı. Üreticilerin sendikası niteliğindeki odada, tarımsal kalkınma projeleri ve çiftçilerin acil çözüm bekleyen talepleri üzerine değerlendirme yapıldı. Tarımda yeni sezona hazırlanan Bayındır için hedefler belirlendi.

Kendi döneminin eserlerini inceledi

Günün son durağı ise spor yatırımları oldu. Bakanlığı döneminde temelleri atılan veya desteklenen Bayındır Gençlik Merkezi ile Yüzme Havuzu’nu ziyaret eden Kasapoğlu, tesisleri bizzat denetledi. Havuz kenarında ve merkez salonlarında yürütülen faaliyetleri inceleyen eski bakan, gençlerin tesislere gösterdiği ilgiden memnun kaldı. Yetkililerden ilçedeki genç nüfusun spora katılım oranları hakkında detaylı rapor aldı.

Kasapoğlu’nun bu kritik ilçe mesaisine Bayındır Kaymakamı Murat Mete, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İlçe Müdürü Dr. Erdal İnce ve AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Gelir ile parti yöneticileri de eşlik etti.

