İzmir’in Bayındır ilçesinde gece saatlerinde çalındığı belirlenen bir otomobil, yaşanan kazanın ardından dereye uçmuş halde bulundu. Aracı terk ederek olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bayındır ilçesi Potomoz mevkiinde meydana geldi. Dün gece saatlerinde çalındığı belirlenen bir otomobilin dereye uçtuğu ihbarı üzerine Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Dere içerisinde kaza yapmış ve terk edilmiş bulundu

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, çalıntı olduğu belirlenen otomobili dere içerisinde kaza yapmış ve terk edilmiş halde buldu. Araçta ve çevresinde inceleme yapan ekipler, kazanın ardından şüphelilerin otomobilden çıkarak yaya olarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Yaya olarak kayıplara karıştılar

Araçta ve çevresinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin kazanın ardından otomobilden çıkarak yaya olarak kayıplara karıştığı tespit edildi. Emniyet güçlerinin olay yerinde ve çevresinde yürüttüğü titiz inceleme ve delil toplama çalışmaları sonucunda, hırsızlık olayına karışan şüphelilerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.