Kaza, öğle saatlerinin ardından saat 17.00 sıralarında Bayındır ilçesinin batı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yol üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir anda kontrolden çıktı. Yoldan savrulan araç, taklalar atarak yol kenarında bulunan sera alanına devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sera alanına devrilen araçta can pazarı

Hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi, çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışarak mahsur kaldı. Olay yerine hızla ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, can pazarının yaşandığı kazada yaralıları çıkarmak için adeta zamanla yarıştı. Ekiplerin kesici ve ayırıcı ekipmanlar kullanarak gerçekleştirdiği titiz ve hummalı çalışma sonucunda 3 kişi sıkıştıkları yerden sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde hazır bekletilen sağlık personeli tarafından yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği güzergahta güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.