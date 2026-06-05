İlaç ve sağlık sektöründe faaliyet göstermiş olan Battal Holding ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Battal Holding ve bünyesindeki çok sayıda şirket için konkordato süreci başlamış oldu. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karar çerçevesinde şirketlere 3 aylık geçici mühlet tanındığı belirtildi. Özellikle halka açık Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'ye yönelik konkordato kararı kamuoyunda geniş yankı buldu.

Borsa İstanbul’da işlemleri süren Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC), konkordato kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada; yüksek finansman maliyetleri, krediye erişimde yaşanan zorluklar ve bozulan nakit akışı nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Konkordato kapsamındaki şirketler göze çarptı!

Konkordato sürecinin yalnızca Türk İlaç ile sınırlı olmadığı, Battal Holding bünyesindeki tüm şirketleri kapsadığı ifade edildi. Kamuoyuna yansıyan bilgiler çerçevesinde süreç içerisinde adı geçen şirketler şu şekilde:

- Battal Holding

- Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.

- Serum Depo

- Alparslan Kağıt

- MBB Filo Ulaşım

- Turkmimari Yapı

- Turkplast Sağlık Ürünleri

- Turk Oluklu Mukavva

- Esnaf Ecza Deposu

- CEO Pharma İlaç Ecza Deposu

