İsrail İç Cephe Komutanlığı, yapılan durum değerlendirmesi neticesinde, bu sabah saat 06:00’dan itibaren geçerli olmak üzere kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi. ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından İsrail’in kuzey bölgeleri hariç yüz yüze eğitime izin verileceğini duyurdu. Lübnan sınırındaki beldeler, işgal altındaki Golan Tepeleri, Hayfa kentinin sahil bölgesi yerleşimlerinde ise eğitim faaliyetlerinin yalnızca sığınaklarda gerçekleştirilmesine izin verildi.

“İsrail’de kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırıldı, kuzeyde tedbirler sürüyor”

Söz konusu bölgelerde, sığınaklara yakın olmak şartıyla iş yerlerinin açılmasına izin verilirken, kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 50 kişiye kadar toplantı yapılabileceği duyuruldu. İsrail’in geri kalanında ise kısıtlamaların büyük bölümü kaldırılarak yüz yüze eğitime ve iş yerlerinin yeniden açılmasına onay verildi.

İsrail yönetiminin, ABD ile birlikte İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından ülke genelinde sıkı kısıtlamalar uygulamaya koyduğu, 5 Mart itibarıyla ise ekonomik kaygılar nedeniyle bu önlemlerde kademeli gevşemeye gittiği hatırlatıldı.