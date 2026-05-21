Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 50 farklı ülkenin katılımıyla yapılan ve Ege Ordusu Komutanlığı tarafından yönetilen Efes-2026 tatbikat sahasını ziyaret etti. Başsavcı Yeldan, alanda kurulan yerli ve milli savunma sanayii sergisini bizzat inceleme fırsatı buldu.

Yetkililerden doğrudan bilgi aldı

Sergi bölümü boyunca ASFAT, Sarsılmaz Silah Sanayi, Boğaziçi Savunma Teknolojileri, Roketsan ve Baykar gibi sektörün lider firmalarının stantlarını ziyaret eden Yeldan, yetkililerden doğrudan bilgi aldı.

Yeni geliştirilen teknolojik ürünler, savunma çözümleri ve sektörel hizmetler hakkında ayrıntılı sunumları dinleyen Başsavcı, yerli üretimin güncel seviyesini bizzat yerinde değerlendirdi.

"Ordumuzla gurur duyuyoruz"

Ziyaretin sonrasında izlenimlerini paylaşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulaştığı modern seviyeden bahsederek, "50 ülkenin katılımıyla düzenlenen Efes-2026 Tatbikatı, kahraman ordumuzun gücünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Tüm savunma sanayi şirketlerine, mühendislerimize ve firmalara ülkemize yaptıkları katkılarından, ayrıca tatbikatı başarıyla yöneten Ege Ordusu Komutanlığımıza teşekkür ediyor, ordumuzla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Stantlardaki incelemelerin bitmesiyle beraber ziyaret programı tamamlandı.