Son Mühür/Beste Temel- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çalışmalarını günler öncesinden bitiren Bayraklı Belediyesi, ilçenin her köşesini oyun alanına döndürdü.

Turnuvalardan konserlere kadar uzanan şenlik programıyla çocuklar, bayramın coşkusunu adeta doyasıya yaşıyor.

Ekip ruhu için mücadele ettiler

Basketboldan satrança, voleyboldan futbola kadar birçok farklı alanda oynayan çocuklar, yalnızca madalya için değil ekip ruhunu deneyimlemek için mücadele etti.

Minikler yeteneklerini gösterecek

Programın öne çıkan yeri biri 22 Nisan Salı günü olacak. Saat 19.00'ta Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri coşkulu bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Halk oyunları aktivitelerinin gösterileri, modern dans performansları ve sporcuların yeteneklerini göstereceği gece, çocuk konseriyle devam edecek.

23 Nisan'da kaykay parkında buluşacaklar

23 Nisan’da Mansuroğlu Mahallesi'nde İzmir Kaykay Parkı’nda saat 13.00’te yapılacak olan Çocuk Şenliği, çocuklara güzel bir etkinlik havası vadediyor.

Şişme oyun parkurlarından sahne şovlarına uzanan her detayının düşünüldüğü etkinlikte, çocuklar gün boyu eğlenebilecek.

Başkan Önal: "Çocuklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Bayraklı'daki çocuklarla bir arada olarak bayram sevincine dahil oldu.

Önal, yaptığı açıklamada; “Geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü olaylar hepimizin yüreğinde derin bir iz bıraktı.

İçimiz ne kadar buruk olsa da çocuklarımıza aylar öncesinden verdiğimiz sözümüzü tutuyor, bu anlamlı günü onların yüzünü güldürecek şekilde karşılamaya özen gösteriyoruz.

23 Nisan, çocuklara duyulan güvenin ve geleceğe bırakılan en değerli mirasın simgesidir. Bu sorumlulukla hareket ediyor, çocuklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.