Basketbol Erkekler Süper Ligi’nin 8’inci haftasında heyecan devam ediyor. Bugün Mersin Spor, Servet Tazegül Spor Salonu’nda Türk Telekom’u konuk etti. Hakemler Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu ve Orhan Çağrı Hekimoğlu’nun yönettiği karşılaşmada oyunun hâkimiyetini elinden bırakmayan Türk Telekom, müsabakayı 96-82 kazanarak haftayı galibiyetle süsledi.

Konuk ekip ilk çeyreğe üstün başladı

Mücadelenin ilk çeyreği 25-22 Türk Telekom’un üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta ritmini artıran konuk ekip, devreye 48-36 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de kontrolü sürdüren başkent temsilcisi, skoru 75-62’ye taşıdı. Son bölümde de oyun disiplininden kopmayan Türk Telekom, karşılaşmayı 96-82’lik skorla kazanmayı başardı.

Türk Telekom’da Devon rüzgarı

Mersin Spor’da Olaseni 14, March 12, Cowan 15, Cruz 11 ve Bentil 15 sayıyla mücadele ederken; Türk Telekom’da Devon 24, Simonoviç 22, Deove 16 ve Alexander 14 sayılık performanslarıyla galibiyette etkili oldu.