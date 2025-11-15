Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda gerçekleştirilen kuvvet çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, topla ısınmanın ardından dört gruba ayrılarak 4’e 1 pas çalışması yaptı. Antrenman, dört takımlı mini turnuva ve çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği mücadelesi öncesindeki çalışmalarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.