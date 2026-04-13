Hazırlıkları devam eden 12. Yargı Paketi kapsamında, boşanma davalarına ilişkin yargılama sürecinde köklü değişiklikler öngörülüyor. Taslak düzenlemeyle birlikte boşanma süreçlerinin daha kısa sürede tamamlanması, mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması ve tarafların yıpranmasının önlenmesi hedefleniyor. Sistem, uyuşmazlıkların niteliğine göre yargılamayı iki ayrı aşamaya ayıran yeni bir yapıyı esas alıyor.

İki aşamalı yargılama modeli

Yeni düzenlemeye göre, boşanma davalarında ilk aşamada tarafların evlilik birliğinin sona erdirilmesine ve acil nitelikteki konulara ilişkin karar verilmesi planlanıyor. Velayet gibi öncelikli hususlar bu aşamada değerlendirilecek. İkinci aşamada ise nafaka, maddi ve manevi tazminat ile mal paylaşımı gibi mali uyuşmazlıklar ayrı bir süreçte ele alınacak ya da bağımsız dosyalar üzerinden görülecek.

Aile arabuluculuğu mekanizması

Avukat Yain Ulu paket kapsamında çekişmeli boşanma davalarında aile arabuluculuğu sisteminin devreye alınması da öngörüyor.. Hakim yönlendirmesiyle tarafların arabuluculuk sürecine dahil edilmesi ve uzlaşma sağlanan konuların kısa sürede kesinleştirilmesi amaçlanıyor. Bu yöntemle, taraflar arasındaki ihtilafların yargı sürecine taşınmadan çözülmesi hedefleniyor.

Yargılama sürelerinde kısalma beklentisi

Düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde, sistemin temel amacının yargılama sürelerini kısaltmak ve mahkemelerin yoğunluğunu azaltmak olduğu ifade ediliyor. Tarafların boşanma konusunda anlaşması halinde sürecin daha hızlı sonuçlanacağı, ancak mali ve hukuki uyuşmazlıkların ayrı yargılama aşamalarında devam edeceği belirtiliyor.

Sürece ilişkin hukuki uyarılar

Uzman değerlendirmelerinde, yeni sistemin davaları kolaylaştırmakla birlikte usul kurallarının önemini koruyacağı vurgulanıyor. Boşanma sürecinin hızlanmasının, eksik ya da hazırlıksız açılan davalarda sonuç alınabileceği anlamına gelmediği ifade ediliyor. Taslağın yasalaşması halinde düzenlemenin Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.