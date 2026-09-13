Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmiş yıllarda Memleket Partisi'nde yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren, Ayberk Yağız son günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi tercihleri üzerine önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

"Mansur Yavaş'ın yaklaşımı çok basit"

Yayınladığı açıklamasında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ülkücü kimliğini asla gizlemediğini savunan Ayberk Yağız, Yavaş'ın heyecanlı maceralara girişmediğini aktararak, "Mansur Yavaş yaklaşımı çok basit: Ayrışmanın değil, birleşmenin parçası olmak. Bu sayede Ankara’da Denizlerle Kürşatlar birlikte çalışabiliyor yıllardır. 10 sene için Ankara BŞB Başkanı olmak. Bu sırada başka heyecanlı maceralara girişmemek. Şehre verilen sözü tutmak. Ülkücü olduğunu asla gizlememek. Ancak Atatürk’ün CHP’sinin bir üyesi olmak ve CHP üyeliği ile Ülkücülük arasında bir tezat görmemek" dedi.

"Yavaş, Türkiye'nin aradığı günlerin sembolü"

Son olarak, Mansur Yavaş'ın Türkiye'nin aradığı bir sembol olduğunu altını çizen Yağız, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Başkaları başka bir Mansur Yavaş yaratmak isteyebilir. Ancak kendisi böyle bir Mansur Yavaş.

2014 yılından beri böyle Mansur Yavaş. Bu nedenle yanında CHP’li de görürsünüz. Saadet Partili de. İyi Partili de. Kimseyi tam olarak mutlu etmeyebilir. Ancak eski tip devlet adamı mantığında, asgari müşterekte %90’ı mutlu etmek için Türkiye’nin aradığı özlediği mutlu günlerin sembolüdür gözümde. Umarım o günler gelir"