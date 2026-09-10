Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir süredir hazırlıkları sürdürülen olağan kongre sürecinde takvim netleşti. Buna göre; partide ilçe kongreleri 12 Aralık’ta, il kongreleri ise 16 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

CHP’de kongre süreçlerinin başlamasıyla birlikte örgütlerde seçim heyecanı da başlayacak. İlçe kongrelerinde parti teşkilatlarının yeni yönetimleri belirlenirken, sürecin ardından gerçekleştirilecek il kongrelerinde il başkanları ve il yönetimleri için seçim yapılacak.

Partinin kongre yönetmeliklerine göre il ve ilçe kongrelerinde başlangıç ve bitiş tarihleri Merkezi Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor. Kongrelerin yeri, günü, saati ve gündeminin en az 15 gün önce ilgili il ve ilçe merkezlerinde ilan edilmesi gerekiyor.

Ne olmuştu?

CHP’de kongre takviminin gündeme gelmesinin arka planında 2023’te gerçekleştirilen 38 Olağan Kurultay’a ilişkin devam eden yargı süreci bulunuyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 4-5 Kasım 2023’te yapılan kurultaya ilişkin davada kurultayın “mutlak butlan” nedeniyle iptaline karar verirken, Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevi devralmasına hükmetti.